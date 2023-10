Humble Bundle – Rozrywka, atrakcyjne ceny i wsparcie dla organizacji charytatywnych

Humble Bundle – o co w tym chodzi? Kupujemy gry i wspieramy szczytne cele

Zastanawialiście się kiedyś, jak można połączyć słabość do promocji (pozdrawiam użytkowników Pepperka) i wspieranie szczytnych celów? To nieoczywista kombinacja, ale okazało się, że ma duży potencjał. Oto krótka historia Humble Bundle, czyli "skromnej paczki".

Czym jest Humble Bundle?

Humble Bundle, wcześniej znane jako Humble Indie Bundle, to cyfrowe pakiety multimediów, które w zależności od aktualnie trwającej akcji zawierają gry komputerowe, albumy muzyczne, e-booki lub filmy. Co je wyróżnia? Możesz samodzielnie określić cenę zakupu. Początkowo Humble Bundle koncentrowało się na niezależnych producentach gier, oferując wieloplatformowe tytuły. Pakiety nosiły wówczas nazwę Humble Indie Bundle. Przez 13 lat oferta platformy znacząco się rozszerzyła i nie raz można tam było znaleźć tytuły od dużych wydawców.

Historia Humble Bundle

Humble Bundle zadebiutowało jako inicjatywa studia Wolfire Games w maju 2010 roku, a od drugiego pakietu zarządzanie i organizację przejęła firma Humble Bundle, Inc. W marcu 2013 roku platforma wprowadziła nowy typ akcji o nazwie Humble Weekly Sale. W ramach przedsięwzięcia oferowano gry jednego producenta dostępne w atrakcyjnej ofercie aktywnej przez tydzień. Pierwszą grą dostępną w ramach Humble Weekly Sale był Bastion stworzony przez Supergiant Games.

Jak działa Humble Bundle?

Pakiety Humble Bundle są dostępne przez określony czas, zazwyczaj przez dwa tygodnie. W wyjątkowym modelu dystrybucji to Ty decydujesz, ile chcesz zapłacić za pakiet produktów oraz jak podzielić wpłatę pomiędzy twórców, organizatorów akcji (czyli firmę Humble Bundle, Inc.) oraz organizacje charytatywne. Wśród tych ostatnich, na przestrzeni lat wspierane były takie inicjatywy jak Child's Play, Electronic Frontier Foundation, charity: water i Amerykański Czerwony Krzyż.

Kiedy dokonujesz zakupu na Humble Bundle, otrzymujesz klucz, który możesz zrealizować na różnych platformach dystrybucyjnych, w tym na Steamie, Ubisoft Connect Desktop, GOG i wielu innych. Co więcej, wiele z dostępnych książek i gier oferowanych jest bez zabezpieczeń DRM, co oznacza, że masz pełną kontrolę i elastyczność w korzystaniu z zakupionych treści cyfrowych.

Pakiety Humble Bundle

Obecnie na stronie Humble Bundle regularnie pojawiają się tematyczne pakiety gier, programów lub książek. Zasada działania usługi jest bardzo prosta.

Znajdujesz ofertę, która Cię interesuje – np. pakiet komiksów wydanych przez jakieś wydawnictwo, książki, które łączy ten sam motyw, zestaw wirtualnych instrumentów do programów typu DAW. To oczywiście tylko przykład – co tydzień otrzymujemy sporo nowości, więc warto regularnie odwiedzać Humble Bundle lub zapisać się do newslettera. Zazwyczaj zestaw Humble Bundle dostępny jest w 3 wariantach. Ten najtańszy kosztuje już od 1 dolara, ale to Ty decydujesz ile jesteś gotowy(-a) za niego zapłacić. To wariant podstawowy, np. oferujący jedną grę lub 2 komiksy (to znowu tylko przykład). Kolejne pakiety to już nieco wyższa cena minimalna, ale i więcej produktów, które otrzymujesz. Później wystarczy już tylko zdefiniować, jak mają rozkładać się wpłaty na organizacje charytatywne. Po dokonaniu płatności otrzymujesz określone produkty w formie cyfrowej.

Humble Bundle to nie tylko sklep z grami, to przede wszystkim platforma, która wspierając organizacje charytatywne, zmienia tradycyjny sposób dystrybucji cyfrowych produktów. Dzięki temu kompulsywne zakupy na promocjach mogą pozytywnie wpłynąć na świat, nawet wtedy, gdy cyfrowa kupka wstydu rośnie, a Ty nie masz czasu zagrać we wszystkie zakupione gry. Raz jeszcze zachęcam do zapisania się na newsletter Humble Bundle. Ostrzegam tylko fanów współczesnej popkultury – promocyjne oferty mogą szybko odchudzić Wasze portfele...