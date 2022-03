W nocy pojawiły się doniesienia, jakoby Huawei miał wspierać Rosjan w odparciu cyberataków, które grupy hakerskie powiązane z Anonymous prowadzą od momentu napaści Rosji na Ukrainę. Informacje te podawał brytyjski tabloid Daily Mail, o czym pisaliśmy kilka godzin temu. Dziennik powoływał się na tajemnicze raporty, które pojawiły się w niewymienionych z nazwy chińskich serwisach internetowych. Raporty te jak szybko się pojawiły, tak jeszcze szybciej, w niewyjaśnionych okolicznościach, zniknęły z Internetu. Nie można więc się do nich odnieść i sprawdzić o czym dokładnie mówiły.

Huawei odcina się od tych "rewelacji" nazywając je wprost fake newsami. Również polski oddział firmy zabrał głos w sprawie publikując komunikat w swoich mediach społecznościowych: Huawei informuje, że publikacja Daily Mail na temat firmy to fake news. Zawarte w niej informacje są nieprawdziwe. Co ciekawe, komunikat ten udostępniony został dziś o godzinie 9:38, jednak z jakiegoś powodu został usunięty. W samo południe znów się pojawił i jest dostępny np. na Twitterze.

Robert Lewandowski zrywa współpracę z Huawei

Jednak już od wczorajszej nocy, gdy do sieci trafiły informacje o Huawei wspierającym Rosję, w polskim Internecie zawrzało. Media społecznościowe pełne były podejrzliwych komentarzy i apeli... do Roberta Lewandowskiego, by ten zrezygnował ze współpracy z Huawei. O ile na reakcję nie trzeba było długo czekać, tak nie sądzę, by była ona podjęta pod presją fanów.

Jak podaje serwis SportoweFakty, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej podjął decyzję o natychmiastowym zaprzestaniu współpracy z chińskim producentem sprzętów elektronicznych. A z pewnością wiecie, że Lewandowski był twarzą Huawei i często pojawiał się w materiałach marketingowych marki.

Potwierdził to w komunikacie przesłanym serwisowi SportoweFakty menedżer Lewandowskiego - Tomasz Zawiślak:

Informuję, że podjęliśmy dziś decyzję o zakończeniu współpracy marketingowej między Robertem Lewandowskim a marką Huawei. Tym samym realizacja wszelkich świadczeń promocyjnych została z naszej strony wstrzymana

Zakończenie partnerstwa z Lewandowskim potwierdził także polski oddział Huawei dodając, że życzy piłkarzowi samych sukcesów w przyszłości