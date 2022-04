Amazon.pl po roku w Polsce nadal robi to źle. Spójrzcie na te wiosenne okazje

Wspomniany tekst o kupowaniu na Allegro znajdziecie w podlinkowanym wpisie. Amazon.pl powinien mieć łatwiej, bo w odróżnieniu od Allegro, sprawdziłem na tej platformie ceny w promocji uruchomionej dziś w ramach akcji: Wiosenne okazje - Nawet do 40% taniej, która potrwa od dziś do 13 kwietnia.

Wszystkie produkty wystawione w ramach tej akcji znajdziecie pod tym linkiem. Najpierw słów kilka o samej prezentacji tej promocji na stronie. Podzielona jest wprawdzie na kategorie, ale jak wszedłem w poszczególne z nich - Elektronika, Komputery i akcesoria, Słuchawki i akcesoria oraz Telefony, różne produkty przewijały i powtarzały się w każdej z nich.

W dwóch słowach - w każdej z tych konkretnych niby kategorii znajdziemy mydło i powidło. Najgorzej sytuacja wygląda w kategorii Telefony, po której spodziewałem się samych telefonów, wszak w tytule nie ma nawet dopisku "i akcesoria", jak w pozostałych.

Na dwie strony produktów, znalazłem trzy odnoszące się do smartfonów - One Plus, iPhone i Nokia, do tego dwa wpisy z promocji producenckich dostępnych wszędzie, czyli Huawei Nova 9 SE z Huwei Watch GT 2 oraz Xiaomi 12 i 12 Pro z Xiaomi Watch 1S.

No ale spójrzmy na smartfony OnePlus, które wyglądają na samodzielną promocję na Amazon.pl - zniżka do 1 100 zł przyciąga uwagę i rzeczywiście wygląda na atrakcyjną. Jednak szybkie wklejenie w Google OnePlus 9 Pro 5G zwraca takie oto wyniki:

Dokładnie ta sama cena, więc okazuje się, to znowu powszechną promocją producencką w sklepach w Polsce. W tym miejscu już wielu chętnych na wiosenne okazje na Amazon.pl mogłoby się zniechęcić, ale moją uwagę przykuła jeszcze promocja na minikomputery.

Pierwsze, co się rzuca w oczy to główny opis, w którym nie znajdziecie modelu tego minikomputera, choćby po to by porównać tę „promocję” z cenami rynkowymi.

Nie ma też w szczegółowym opisie produktu, ale byłem uparty i udałem się na stronę producenta Minis Forum, by porównać specyfikacje i znalazłem podobny model, chyba nawet lepszy.

Tutaj specyfikacja z promocji na Amazon.pl:

A tutaj ze strony Minis Forum:

Ceny? Na Amazon.pl w promocji 2 422,49zł , a na stronie producenta 2 390,42 zł po obniżce z 2 936,56 zł, niemniej kolejna promocja producencka.

Z ciekawości pozostałem przy tym produkcie i kliknąłem w stronę producenta Minis Forum na Amazon.pl i tu o dziwo udało się wcisnąć w opis modele tych minikomputerów. Dlaczego zabrakło go w „promocyjnym” produkcie? To już można się domyślać.

Niemniej zerknijmy na model MINIS FORUM HM80. Na Amazon kupicie go za 4 750,99 zł. Zostawię od razu specyfikację tego modelu na Amazon.pl.

Z kolei na stronie producenta, to już tylko 3 146,99 zł - ponad 1 600,00 zł taniej.

Sprawdziłem jeszcze dla pewności czy nie doliczają czegoś przy kasie za dostawę do Polski.

Tak więc na Amazon.pl mamy sytuację odwrotną niż na Allegro.pl. Na Allegro kupicie wiele produktów taniej niż w sklepach internetowych tych samych sprzedawców. Na Amazon lepiej rozejrzeć się po sklepach sprzedawców lub zwyczajnie po Google.