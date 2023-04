W GTA 6 ma powrócić ukochana przez graczy funkcja. Rockstar wysłucha fanów?

Insiderzy twierdzą, że w GTA 6 powróci funkcja, którą kochali gracze w jednej z poprzednich odsłon. O co dokładnie chodzi?

Insiderzy na Reddicie cały czas szukają nowych informacji

Użytkownicy Reddita nie przestają zaskakiwać. Faktem jest, że Rockstar nie jest szczególnie wylewne w kwestii informacji na temat Grand Theft Auto VI. Według wielu plotek prezentacja miała mieć miejsce podczas zeszłorocznego The Game Awards, później sugerowano, że w tym roku mieliśmy doświadczyć pierwszej oficjalnej zapowiedzi, a finalnie Tom Henderson twierdzi, że firma z wielkim R i gwiazdką w logo wcale nie spieszy się z trailerem.

Od momentu wielkiego przecieku danych, który był wynikową „pracy” młodego hakera, dostajemy mnóstwo informacji na temat nadchodzącej produkcji Rockstar Games... ale tylko przez insiderów. Deweloper potwierdził jedynie, że wyciek był prawdziwy, że firma faktycznie pracuje nad tą grą oraz że atak hakerski nie wypłynie na rozwój gry. Chociaż teoretycznie gracze powinni być niezwykle głodni informacji o GTA VI, to Reddit gwarantuje tyle rewelacji, że nie ma chwili na odpoczynek od nowych doniesień — a jedno z najnowszych jest szczególnie interesujące.

Do GTA 6 ma powrócić jedna ważna funkcja. Gracze będą przeszczęśliwi?

Chociaż w Grand Theft Auto V i Red Dead Redemption 2 — dwóch ostatnich największych grach Rockstar Games — zabrakło możliwości romansowania i wchodzenia z innymi bohaterami w bliższe relacje, plotki sugerują, że Grand Theft Auto VI przywróci tę funkcję.

Jeśli jesteście z serią od dawna, to doskonale zdajecie sobie sprawę, że randkowanie było ważną częścią Grand Theft Auto — CJ w San Andreas mógł starać się o względy kobiet, a Grand Theft Auto IV miało nawet cały system randkowania, gdzie musieliśmy dzwonić do drugiej połówki odpowiednio często, a nawet zabierać ją na randki — na przykład na kręgle, darta lub po prostu kolację czy drinka. W odsłonie z numerkiem 5 w nazwie zabrakło jednak tej funkcji, co wśród niektórych graczy wywołało niezadowolenie.

Grand Theft Auto VI pozwoli na romansowanie?

Według insiderów z Reddita, pliki gry zdradzały, że będzie możliwość romansowania. Ta ma pojawić się głównie między dwoma głównymi postaciami — Jasonem i Lucią — ale rzekomo będzie dostępna również z innymi, pobocznymi postaciami. Związek dwóch głównych bohaterów będzie jednak opcjonalny i w pełni zależny od woli gracza.

Między Jasonem a Lucią mamy mieć możliwość stworzenia relacji o trzech różnych charakterach: chłodnym, pragmatycznym i romantycznym. Nie będzie więc to obowiązkowy element gry, lecz czy wpłynie on na misje poboczne oraz na samą fabułę? Niewykluczone, chociaż na ten moment jest za wcześnie, żeby wyciągać daleko idące wnioski.

Warto wspomnieć, że Rockstar chciał wprowadzić tę funkcję w Red Dead Redemtpion 2, jednak finalnie z tego pomysłu zrezygnowano. Możliwe więc, że nowojorski deweloper potrzebował czasu na dopracowanie tej funkcji, aż wreszcie udało im się to osiągnąć przed premierą „szóstki”.

Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat GTA 6, zapraszamy pod ten link — znajdziecie tam wszystkie informacje i najnowsze doniesienia na temat tej gry. Co sądzicie o opcji romansowania i czy chcielibyście, aby ta funkcja powróciła?

