Fani wielokrotnie pokazywali swoje zaangażowanie w GTA 6, ale ten projekt to inny poziom

Chociaż na Grand Theft Auto VI czekamy wszyscy i co chwile jesteśmy świadkami nowych doniesień w sprawie nadchodzącego hitu Rockstar Games, to deweloperzy oficjalnie potwierdzili jedynie, że pracują nad grą. Stało się to po gigantycznym wycieku danych, który obejmował mnóstwo materiału z wczesnej wersji gry, wliczając w to już faktyczny gameplay.

Źródło: YouTube @12th Hour

Społeczność graczy jednak się tym nie nasyciła (i ciężko się dziwić), czego efektem jest dogłębne i dokładne przeszukiwanie wszystkich możliwych źródeł, chcąc znaleźć jak najwięcej informacji dotyczących GTA 6. Właśnie dzięki społeczności niecierpliwych graczy, a szczególnie dzięki użytkownikom Reddita, poznaliśmy już naprawdę wiele szczegółów w sprawie Grand Theft Auto 6 — a wszystkie informacje możecie znaleźć w tekście pod tym linkiem, który zawiera absolutnie każdy najważniejszy preciek o GTA VI.

Niektórzy zamiast szukać informacji o grze... po prostu ją robią

Jak się jednak okazuje, szukanie informacji o grze, używanych w niej nowych technologiach, nowych misjach pobocznych, fabule i bohaterach nie wystarczy. Jeden z graczy, który rozpaczliwie czeka na premierę gry twórców serii Red Dead Redemption, postanowił... sam zrobić GTA 6.

Mowa o prowadzącym kanału na platformie YouTube o nazwie 12th Hour, który stworzył swoją własną wersję Grand Theft Auto 6. Cały proces zajął mu zaledwie 150 dni, lecz wyniki są naprawdę zadowalające — całość co prawda może nie wygląda jak prawdziwa gra i widać pewne niedociągnięcia, na przykład przy pracy światła (co szczególnie widać po cieniach), nienaturalnie wyginających się kończynach bohaterów czy grafice odstającej od tego, co pokazywały przecieki. Warto jednak docenić fakt, że robiła to zaledwie jedna osoba i tylko przez 150 dni.

Projekt YouTubera to naprawdę zaawansowany projekt

Autor sam stworzył modele postaci, zaprojektował cały gameplay, opracował system jazdy, apartamenty, pościgi z policją, latanie odrzutowcem czy nawet cutscenkę przedstawiającą, jak główna postać jedzie na motocyklu. Do wszystkiego wykorzystał silnik Unreal Engine 5, lecz korzystał również z Blendera i kupionych assetów, które zmodyfikował w taki sposób, żeby były dostosowane do jego potrzeb. Dzięki temu mógł dopracować wnętrza pomieszczeń czy nawet modele samochodów, których było naprawdę sporo w garażu protagonistki.

Myślę, że na taką „wersję demonstracyjną” GTA 6 żaden z graczy by się nie obraził — a wersję demonstracyjną dlatego, że oczywiście twórca kanału 12th Hour nie zdołał zrobić całego, dużego, otwartego świata, a stosunkowo niewielki kawałek, który jest swego rodzaju pokazówką możliwości jego projektu.

Cóż, jeśli zastanawialiście się, czy Grand Theft Auto 6 jest już grywalne, to... trochę właśnie się takie stało. Nie jest to pierwszy imponujący projekt przedstawiony na tym kanale, lecz niewątpliwie jeden z najpotężniejszych i robiących największe wrażenie. Co sądzicie o tej wersji GTA 6? Dajcie znać w komentarzach.

