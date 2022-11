Spotkanie z inwestorami przyniosło garść ciekawych informacji

Jak zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, odbyło się spotkanie Take-Two (firmy, do której należy Rockstar Games) z inwestorami w sprawie GTA 6. Jest to o tyle ważna informacja, że według wielu insiderów, produkcja najnowszej odsłony kultowej serii już na tak wczesnym etapie przekroczyła 2 miliardy dolarów.

Co prawda niektórzy informatorzy twierdzili, że owocem tego spotkania będzie wiadomość dla społeczności z wieloma informacjami na temat GTA 6 - tak jednak się nie stało, bowiem Rockstar nie wydał żadnego oświadczenia czy dodatkowych informacji na temat gry. Niewykluczone jednak, że pierwsze oficjalne materiały (a nie te pochodzące z wycieku) zobaczymy jeszcze w tym roku, już na początku grudnia, z okazji The Game Awards 2022. Zdaje się, że jeśli Rockstar chce ruszyć z kampanią marketingową jeszcze przed końcem bieżącego roku, to lepszego momentu na wielkie ogłoszenie już nie będzie.

Co jednak ciekawe, podczas tego spotkania cały kolosalny wyciek danych z GTA 6 postanowił skomentować szef Take-Two Interactive, Strauss Zelnick.

Zelnick zabrał głos. Jak do incydentu z młodym hakerem odniósł się szef Take-Two?

Cały wyciek był wydarzeniem niezwykle niefortunnym - to wiemy wszyscy. W momencie, w którym Rockstar potwierdził, że wykradzione dane są prawdziwe, mnóstwo graczy obawiało się, że opóźni to premierę GTA 6 o dobre kilka miesięcy, a może nawet i lat. Deweloperzy wydali oświadczenie, uspokajając, że tak się nie stanie - jednak Take-Two milczało... aż do teraz. Okazało się, że faktycznie wielki wyciek nie wpłynie na plan wydawniczy firmy, a Grand Theft Auto VI zadebiutuje bez żadnych opóźnień.

Zelnick przyznaje, że cały wyciek był dla firmy sporym ciosem i zarówno Rockstar, jak i Take-Two podchodzą do tego niezwykle poważnie. CEO firmy skomentował sprawę w następujący sposób:

Nie ma dowodów na to, że skradziono jakiekolwiek istotne assety, co jest świetną wiadomością i wyciek z pewnością nie będzie miał żadnego wpływu na rozwój czy cokolwiek podobnego, jednak jest to strasznie rozczarowujące i sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej uważni w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem.

Chociaż Rockstar Games nie ujawniło jeszcze daty premiery, to najprawdopodobniej GTA 6 zadebiutuje w 2024 lub 2025 roku. Na gigantyczną produkcję będziemy musieli jeszcze trochę poczekać - cieszy jednak, że cała sytuacja z atakiem hakerskim nie przełożyła się na jeszcze dłuższy czas oczekiwania. Jeśli nie możecie doczekać się nowej produkcji Rockstar Games i chcecie poznać wszystkie informacje dotyczące GTA 6, kliknijcie w ten link.

