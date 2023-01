Rockstar opóźni premierę GTA 6? Niestety wiele na to wskazuje

Grand Theft Auto VI do tej pory nie zostało oficjalnie zapowiedziane

Warto pamiętać, że chociaż Rockstar potwierdził, że pracuje nad grą, to była to reakcja na kolosalny wyciek danych, który przedstawiał lwią część rozgrywki i zdradził mnóstwo informacji dotyczących świata gry, rozgrywki i wiele więcej — lecz oficjalnego trailera czy jakiegokolwiek materiału od deweloperów nie dostaliśmy do dzisiaj. Zdaje się, że najwyższa pora to zmienić — chociaż najnowsze doniesienia znanego insidera sugerują, że wcale nie nadejdzie to tak szybko, jak mogliśmy się spodziewać.

Niedawno informowaliśmy o portugalskim YouTuberze, który twierdził, że już widział pierwszy oficjalny zwiastun GTA 6. Informacja zdaje się o tyle prawdziwa, że SanInPlay już wcześniej podawał sporo informacji na temat nowej produkcji twórców Red Dead Redemption. Według niego w pierwszym materiale nie będzie mowy o krwawych walkach — całość ma być utrzymana w spokojnym tonie i głównie skupi się na przedstawieniu świata gry. Z tweeta YouTubera możemy się dowiedzieć, że trailer ma zacząć się od rzutu kamery na przelatujący samolot. Następnie zobaczymy jaszczurkę przebiegającą przez ulicę, a wtedy pojawi się kadr z Lucią, jedną z dwóch głównych postaci w Grand Theft Auto VI, która trenuje w więzieniu. Następnie Rockstar ma pokazać bawiące się psy i jednego szczeniaka turlającego się po plaży.

Po tych doniesieniach można było zakładać, że oficjalny zwiastun to kwestia kilku tygodni, maksymalnie miesięcy. Tom Henderson w najnowszym tweecie gasi jednak optymizm graczy, informując, że trailer pojawi się dopiero w czwartym kwartale tego roku — a dokładnie albo na początku października, albo na początku listopada. Zdaje się więc, że naprawdę musimy uzbroić się w cierpliwość.

Co z datą premiery? Sytuacja wygląda jeszcze gorzej

Co za tym idzie, sama gra również zadebiutuje później, niż zakładano. Jakiś czas temu, w związku z obiekcjami Sony w kwestii przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, gigant z Redmond złożył potężny, 111-stronicowy dokument do Urzędu ds. Konkurencji i Rynków w Wielkiej Brytanii… a tam mogliśmy znaleźć domniemaną przez Microsoft datę premiery Grand Theft Auto VI.

Microsoft miał opierać się na przeciekach z Tech Radar, wierząc, że firma ma dużo dodatkowej wiedzy na temat nadchodzącego hitu od dewelopera z wielkim R i gwiazdką w logo. Firma założona przez Billa Gatesa w swoich dokumentach zasugerowała, że premiera GTA 6 odbędzie się już w 2024 roku.

Inaczej twierdzi jednak Tom Henderson. Chociaż na oficjalnym trailerze może pojawić się rok 2024, to insider nie pokłada w tym wielkich nadziei — wręcz przeciwnie, jest niemal pewien, że premiera zostanie przełożona na 2025 rok. Opóźnienia w branży gier wideo nie są niczym zaskakującym, lecz trzeba przyznać, że sytuacja, w której insiderzy zapowiadają obsuwę premiery przed oficjalną zapowiedzią gry, jest dość abstrakcyjna.

Rockstar chce trafić z premierą w moment, w którym rynek konsol obecnej generacji będzie nasycony, gdyż ta produkcja pojawi się tylko na PlayStation 5 i Xbox Series X|S, naturalnie omijając starą generację. Pytanie jednak, czy taki hit jak Grand Theft Auto VI potrzebuje w ogóle jakiegoś specjalnego okienka na premierę? Jestem niemal pewien, że produkcja tej sławy i tego kalibru zostałaby niezwykle ciepło przyjęta w dosłownie każdym momencie. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat GTA 6, kliknijcie tutaj — zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu!

Źródło: Tom Henderson (Twitter)