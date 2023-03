Rabowanie kontenerów w przepięknej odsłonie. Nowe doniesienia z GTA 6

Rockstar cały czas milczy, ale o GTA 6 wiemy już naprawdę wiele — i z każdym dniem pojawia się coraz więcej różnych doniesień. Na premierę nowego hitu od twórców Red Dead Redemption czekają wszyscy, a najbardziej dociekliwi gracze nie odpuszczają, co chwilę wyciągając nowe ciekawostki i informacje z tego świata.

Wyciekł nowy screen z Grand Theft Auto VI

Chociaż mieliśmy do czynienia z ogromnym wyciekiem danych, w którym mogliśmy zobaczyć lwią część rozgrywki GTA 6 we wczesnej wersji, to teraz na Reddicie pojawił się nowy zrzut ekranu, który wypada jednak dużo bardziej korzystnie.

Podczas pierwszego wycieku danych pojawiło się w Internecie sporo negatywnych głosów — ludzie zarzucali Rockstarowi kiepską grafikę i niemal brak różnicy między Grand Theft Auto V, które w tym roku obchodzi już dziesiąte urodziny. Przypomnijmy jednak, że był to właśnie wyciek danych — więc Rockstar wcale nie chciał, żeby wyszło to na jaw. Łatwo więc było się domyślić, że deweloper nie planował tego, żeby ktokolwiek to widział — tym bardziej, że dopieszczanie grafiki i wprowadzanie nowych technologii w tym zakresie to raczej coś, co jest jednym z ostatnich etapów.

Potwierdzał to fakt, że Aleix Venturas, jeden z najbardziej zaufanych insiderów w kwestii nadchodzącej gry Rockstar Games, skupił się ostatnio na rewolucyjnej technologii, która ma zostać zaimplementowana w Grand Theft Auto VI. Według Venturasa, Rockstar San Diego otworzyło całkowicie nowy zespół, składający się z około 20 osób, skupiających się wyłącznie na systemie fizyki. Najbardziej rewolucyjny ma okazać się system fizyki wody; za tym stoi technologia, która nigdy wcześniej nie została wykorzystana w branży gier wideo, prawdopodobnie ze względu na to, że wiąże się to z koniecznością posiadania zaawansowanych sprzętów ze strony graczy. NVIDIA miała już eksperymentować z WaveWorks 1.0 i 2.0, lecz stosunek realizmu do wydajności nigdy nie był satysfakcjonujący. Poza oszałamiającym wyglądem i fizyką ma to również otworzyć ścieżkę dla graczy do sportów wodnych, takich jak chociażby surfing.

Nowy screen na Reddicie, który i tak przedstawia produkcję w wersji pre-alpha, wygląda już zdecydowanie lepiej — i nikt by się nie obraził, gdyby tak wyglądał finalny produkt. Zabawa światłem, dokładność ludzkich modeli (nie tylko głównej bohaterki, ale również grupy osób, która stoi obok) są na najwyższym możliwym poziomie. Cóż, zdaje się, że pod względem graficznym GTA 6 naprawdę nie będzie miało sobie równych.

Źródło: Reddit (r/GTA6, u/thetensedoctor)

Rabowanie kontenerów — szybki sposób na wzbogacenie się?

Dodatkowo wyciekł materiał przedstawiający nową mechanikę w Grand Theft Auto VI, która będzie dostępna w grze na stałe. Mowa o rabowaniu kontenerów, do czego jest już przygotowana cała animacja oraz wszystkie modele, wliczając w to wygląd zewnętrzny i wewnętrzny kontenerów, modele przedmiotów, które możemy tam znaleźć i wiele więcej.

W tej chwili pojawiają się domysły dotyczące tego, czy kontenery będą rozrzucone po mapie i będziemy mogli je otworzyć w każdej chwili, co sprawi, że gracze zyskają nowy sposób na szybkie dorobienie się, czy może baza do serii pobocznych zadań lub aktywności. W środku takich kontenerów możemy bowiem znaleźć broń (wliczając w to szansę na naprawdę rzadką i cenną pukawkę), pieniądze czy nawet motocykle. Oczywiście to jedna z wielu nowych małych mechanik, które przygotowuje Rockstar Games. Trzeba przyznać, że jest to niewielki niuans, który jednak wpływa na urozmaicenie rozgrywki i z pewnością gracze potrzebują więcej podobnych smaczków. Możliwe również, że zostanie to zaimplementowane w „nowym” GTA Online.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie na nadchodzący hit Rockstara?

Źródło: Reddit (r/GTA6, u/thetensedoctor)

Grafika wyróżniająca: Unsplash @saadchdhry