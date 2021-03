Google Stadia nie miała szans na powodzenie? Te doniesienia są druzgocące

Spoglądając na listę potwierdzonych premier na 2021 rok, znajduję na niej kilkaset tytułów, ale zaledwie 12 miałoby trafić na Stadię. Nie brakuje wśród nich hitów, jak Far Cry 6, Hitman 3, powracający Scott Pilgrim vs. The World: The Game lub Outriders, ale to naprawdę niewiele. Stadia celuje w około 100 premier w tym roku, a zaliczają się do nich także zaległe Madden 21 czy FIFA 21, więc prawdziwych premier będzie mniej.

Do tego dochodzą problemy z komunikacją i relacjami, bo w pewnym momencie port Terrari na Stadię został wstrzymany i dopiero po interwencji Google wznowiono prace. Z dniem 1 marca na Stadię trafił natomiast nowy tytuł na wyłączność PixelJunk Raiders, w który można zagrać w ramach abonamentu Stadia Pro, a plan Google zakłada udostępnianie gier dedykowanych Stadii ze wsparciem firm trzecich.

Jedną z nadchodzących gier jest „Road 96”, która została ufundowana przez HP i Google, dlatego pojawi się w pierwszej kolejności na PC i Stadię. Takich sytuacji może być jeszcze sporo, ale niewiadomych odnośnie przyszłości usługi jest nadal zbyt wiele. Nie wiemy, na ile Google będzie zdeterminowane rozwijać i utrzymywać usługę, która najwyraźniej nie przynosi dochodu, a pochłania ogromne zasoby finansowe.

Być może zmiana modelu dystrybucji wyszłaby usłudze na dobre, ponieważ użytkownicy przywykli do łatwego dostępu do całego katalogu w ramach miesięcznej opłaty. Obecnie Google oczekuje, że gracze będą kupować gry na Stadii, nie mając pewności, że któregoś dnia cała platforma nie zniknie lub zostanie u podstaw zreorganizowana, co poskutkuje utratą gier oraz całego dorobku osiągnięć, save’ów itd.

Stadia to moja nowa ulubiona konsola

A new month means new games to enjoy for free with #StadiaPro! Log in and claim four new titles to add to your collection today. https://t.co/v2jJTVdVQ7 pic.twitter.com/yKeW3z7GVW — Stadia (@GoogleStadia) March 1, 2021

Już 17 marca na Stadię trafi wyczekiwana przeze mnie FIFA 21, a kolejne tygodnie mają przynieść także inne premiery. Mało optymistyczne doniesienia z ostatnich miesięcy ostudziły mój zapał, ale przy odpowiednim podejściu Google ma jeszcze szansę uczynić ze Stadii prawdziwą alternatywę dla tradycyjnych platform z grami. Od samego początku zdawano sobie sprawę, że będzie to będzie dalekosiężny plan, dlatego wciąż pozostaje cień nadziei, że Stadia nie trafi na cmentarzysko Google’a.

