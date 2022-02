Google Pixel 7 i 7 Pro będą bliźniaczo podobne do wersji 6

Google Pixel 7 to brat bliźniak modelu 6

Projekt smartfona Google Pixel 6 był pewnym powiewem świeżości na rynku i patrząc na to jak się sprzedaje, wygląda na to, że się spodobał. Dlatego Google planuje przy nim pozostać przynajmniej przez kolejny rok, a może i dłużej jeśli spojrzeć na historię smartfonów Pixel. Nie jest więc zaskoczeniem, że Pixel 7 na pierwszych renderach wygląda niemal identycznie jak swój poprzednik. Główne cechy, po których będzie można go odróżnić to kolorystyka. Pasek aparatów pozostał bez zmian, za to według projektu CAD będzie on nieco mniejszy niż swój poprzednik. Wymiary to 155,6 x 73,1 x 8,7 mm (11,44 mm w miejscu paska aparatów) podczas gdy Pixel 6 ma 158,6 x 74,8 x 8,9 mm. Miejmy tylko nadzieje, że to nie odbije się na wielkości baterii, bo byłby to ten sam błąd, który Samsung zrobił z serią Galaxy S22.

Układ kamer w Pixelu 7 pozostał praktycznie niezmieniony, z przodu mamy aparat do selfie umieszczony na środku wyświetlacza, a z tyłu dwa obiektywy, prawdopodobnie standardowy oraz ultra-szerokokątny. O kwestii specyfikacji już wspominałem, będziemy tu mieli nowy procesor - Tensor 2. generacji oraz nowy modem Exynos 5300, co powinno zapewnić jeszcze wyższą wydajność i lepsze działanie sieci, szczególnie w specyfikacji 5G.

Podobnie sytuacja wygląda w kwestii Pixela 7 Pro, zmiany widoczne na pierwszy rzut oka to oczywiście kolorystyka. Nieco inaczej wygląda też układ aparatów, ale ich zestaw będzie bardzo podobny, czyli standardowy obiektyw szerokokątny, ultra-szerokokątny oraz zoom. Pixel 7 Pro ma być wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,7 lub 6,8 cala z zakrzywionymi krawędziami i podwyższonym odświeżaniem, a jego wymiary są praktycznie identyczne jak w modelu Pixel 6 Pro. Na dole znajdziemy gniazdo USB-C wraz dwoma głośnikami stereo, a slot na kartę SIM po lewej. Zabrakło oczywiście gniazda mini-jack 3.5 mm.

Więcej szczegółów możecie dojrzeć na poniższym wideo, choć tak naprawdę nie ma tu żadnego zaskoczenia. O tym czy faktycznie Google nie będzie miało żadnych niespodzianek dowiemy się niestety dopiero jesienią.

źródło: Carhp / Smartprix