„Za darmo” – dwa słowa kluczem do sukcesu. Google Meet jest tego doskonałym przykładem

Google Meet stało się bezpłatnym narzędziem do wideokonferencji kilka tygodni temu. 28 kwietnia 2020 r. firma ogłosiła zmiany, jakie wprowadza do Meet. Z aplikacji mogą teraz korzystać bez opłat wszyscy, którzy posiadają konto Google — i to nie ważne, czy mówimy o aplikacjach mobilnych na iOS i Androida, czy też w wersji na komputery, z poziomu przeglądarki internetowej. Google Meet pozwala na odbywanie spotkań wideo w gronie do 100 uczestników i korzystać z takich funkcji jak dzielenie ekranu, napisy w czasie rzeczywistym czy rozszerzony widok “kafelkowy”. Warto jednak pamiętać, że tylko do 30 września nie obowiązuje limit czasowy spotkań w wersji darmowej (60 minut).

Wystarczyło udostępnić Google Meet za darmo, by aplikacja na Androida szybko stała się jedną z najczęściej pobieranych pozycji w Google Play

W chwili udostępnienia Google Meet dla wszystkich, firma chwaliła się, że ma już ponad 100 milionów użytkowników dziennie. Dotyczyło to przede wszystkim osób korzystających z pakietu dla firm G Suite. Jednak aplikacja mobilna na Androida do tej pory nie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem. Jak podaje serwis analityczny AppBrain, Meet przekroczyło 5 milionów pobrań z Google Play na początku marca b.r. Ile to zajęło czasu? Tego AppBrain nie podaje — w podsumowaniach prowadzonych od 2018 r. nie ma informacji o zaliczaniu kolejnych progów.

Jednak dwa tygodnie później, 25 marca, liczba ta się podwoiła — co zapewne ma związek z rozwojem sytuacji epidemicznej i nowej rzeczywistości pracy zdalnej. Między końcówką marca a 17 maja Google Meet ściągnięto 5 razy więcej. 40 milionów dodatkowych pobrań w niecałe dwa miesiące to z pewnością efekt udostępnienia narzędzia za darmo, dla wszystkich. A jak to wygląda na iOS? Tu dokładnych danych nie mamy, ale Sensor Tower podaje, że w kwietniu aplikację mogło pobrać 12 milionów razy. Meet zaczął pojawiać się też w Gmail, gdzie dostępny jest w formie narzędzia w wysuwanym panelu bocznym i pozwala na proste tworzenie nowych pokoi lub dołączenia do istniejących.

Jak zainstalować Google Meet?

Jak przystało na nowoczesną usługę, Google Meet dostępne jest w wersji na urządzenia mobilne. Odpowiednie aplikacje znajdziecie tu:

Google Meet można używać również z poziomu przeglądarki internetowej wchodząc na stronę http://meet.google.com

Co jest potrzebne? Darmowe konto Google. Jego założenie trwa dosłownie chwilę i otwiera drogę nie tylko do prowadzenia wideokonferencji w Google Meet, ale także do szeregu aplikacji udostępnianych przez firmę, w tym najpopularniejszą w Polsce skrzynkę poczty elektronicznej.

Źródło: AppBrain