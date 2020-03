Kąpiel podczas rozmowy z klientem, wizyta w toalecie i inne historie ze świata wideokonferencji

Ale wstydliwych historii rodem z wideokonferencji jest znacznie więcej

O tym, że podczas wideorozmowy gdzieś za rozmówcami pojawiają się ich w pół nadzy partnerzy — żadna nowość, a raczej jednak standard. To klasyka gatunku, którą każdego dnia oglądają uczestnicy wideokonferencji na całym świecie — zresztą nie tylko w kontekście spotkań służbowych w poważnych firmach, ale również podczas pracy nauczycielskiej. Opiekunowie często się zapominają.

My husband's working from home and just shouted to me from the living room: "I'm going into a video meeting…" so I jokingly shouted back "I guess I should put a shirt on?" and then he finished his sentence "…and they can hear you."😳 — Rita Meade (@ScrewyDecimal) March 17, 2020

Ale zapominają się wszyscy — i to w różnych aspektach. Trochę śmiesznie, trochę strasznie, wypadł komunikat dla pracownika firmy z branży finansowej, którego koledzy przypomnieli mu, że mają zdalny dostęp do jego ekranu. I widzą, że pomiędzy zapytaniami ogląda… pornografię. Nie brakuje też historii o tym, jak ludzie tak bardzo zdążyli przywyknąć do tego że są widziani, że idą ze smartfonem, tabletem czy komputerem nawet do toalety.

To the woman who was recorded peeing during a zoom meeting, I applaud your bravery! Honestly, I think this should just be new meeting etiquette — if your meeting is so long that it requires a bathroom break then you should just go in front of everyone #EverydayHeroes — jonathan jae-an crisman (@alphabetical) March 22, 2020

Na szczęście sporo historii jest też prawdziwie uroczych — pomoc dzieciom które mają swoje super pomysły na spędzanie wolnego wolnego czasu czy rozmowa z domowymi zwierzakami zdecydowanie się do nich zaliczają.

just started talking to my cat in the middle of a 68-person zoom meeting—and i wasn't muted!!! send the meteor!!!! — daniel taroy (@danieltaroy) March 16, 2020

My kid just walked into my video conference, yelled "look at my penis," and hit the button on his fart machine. Working from home going really great! — Jenna Weiss-Berman (@WBJenna) March 17, 2020

Idą zmiany, nagle ludzie odkryli że… można pewne elementy załatwić sprawniej i nie wszyscy są do tego potrzebni

Ograniczenia które niesie ze sobą technologia sprawiają, że nagle coraz staranniej zaczyna się dobierać uczestników spotkań. Ba, mało tego — wielu orientuje się, że obecność wielu członków zespołu jest po prostu zbędna — i zaczynają ją redukować. To mniej szumów i mniej zamieszania, mniej dzwonków do drzwi, szczekających psów i przycięć na łączach. Automatycznie więc: to więcej wygody i spokoju. Wszyscy chcą jak najszybciej załatwić sprawę, nie czekać na spóźnialskich — bo nie każdy ma przygotowaną pyszną biurową kawusię. Jedne historie są śmieszniejsze, innej przerażające, ale jedno jest pewne — obecna sytuacja wymusza na nas sporo zmian i budowania nowych nawyków. A poniższe bingo raczej nie będzie obce nikomu, kto korzysta z dobrodziejstw wideo/telekonferencji.

Źródło: 1, 2, 3