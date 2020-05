Ano z tego, z czego wynika dużo większa popularność w Polsce Gmaila. Poczta od Google ma świetne filtry antyspamowe i taka sytuacja jak na WP jest niemożliwa. Nie wiem, kiedy ostatni raz zaglądałem do poczty na WP, ale 3,5 tysiąca reklam w głównej skrzynce odbiorczej, to nie jest sytuacja normalna i pożądana przez użytkowników poczty e-mail. Liczba po stronie spamu – 9, też mówi sama za siebie.

Ten miliard odsłon na WP poczta to z pewnością wynik przedzierania się przez ten spam do właściwych wiadomości, które przychodzą na skrzynki jej użytkowników. Zastanawiam się, jak to w ogóle możliwe, aby ktoś (7,7 mln osób) chciał jeszcze tak się mordować z taką skrzynką, którą trzeba codziennie sprzątać z tych reklam, by dało się z niej w ogóle korzystać?