Google Meet za darmo, dla wszystkich. Skąd pobrać i jak używać?

Dotychczas Google Meet było częścią płatnego pakietu G Suite. Jednocześnie funkcjonowałem darmowe Google Hangouts, czy raczej próbowało funkcjonować, bo wygaszana przez firmę usługa nie działała najlepiej. I generalnie Google Meet jest jak najbardziej w porządku, szczególnie kiedy podpatrzyło znane z Zooma rzeczy, ale jednak poza wielkimi korporacjami, które wykupiły usługę, nikt normalny nie mógł jej używać. To na szczęście się zmieniło i Google Meet stał się usługą darmową.

Przeczytaj też: Google ratuje się jak może bo wie, że przegrywa walkę

Jak przystało na nowoczesną usługę, Google Meet dostępne jest w wersji na urządzenia mobilne. Odpowiednie aplikacje znajdziecie tu:

Google Meet na Androida

Google Meet na iOS

Google Meet można używać również z poziomu przeglądarki internetowej wchodząc na stronę http://meet.google.com

Co jest potrzebne? Darmowe konto e-mail w Google, ale jego założenie trwa dosłownie chwilę i otwiera bramkę do prowadzenia wideokonferencji w Google Meet.

Google Meet to zaawansowane narzędzie do wideokonferencji od Google, które jest teraz dostępne za darmo dla wszystkich. Do tej pory, Google Meet był dostępny wyłącznie jako część G Suite, pakietu narzędzi dla firm, instytucji i szkół. Od dzisiaj każdy, za pośrednictwem http://meet.google.com/ oraz aplikacji mobilnych Google Meet na systemy iOS oraz Android będzie mógł za darmo odbywać spotkania wideo w gronie do 100 uczestników i korzystać z takich funkcji jak dzielenie ekranu, napisy w czasie rzeczywistym, rozszerzony widok “kafelkowy”. Ponadto, do 30 września nie obowiązuje limit czasowy spotkań w wersji darmowej (60 minut).