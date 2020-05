Google Meet wbudowane już w Gmaila!

Od kilku dni wszyscy chętni mogą już korzystać z Google Meet na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS na pokładzie, jak również z wersji przeglądarkowej, bez konieczności instalacji na dysku pod adresem http://meet.google.com.

Jednak wbudowanie Google Meet w Gmaila, czyli najpopularniejszej poczty e-mail na świecie robi różnicę i buduję przewagę nad innymi podobnymi rozwiązaniami. Odpowiedni panel pojawił się w lewym dolnym rogu webmaila, nie można go wyłączyć jak czat Hangouts, będzie on widoczny u wszystkich osób korzystających z Gmaila.

Aby rozpocząć rozmowę wideo, wystarczy kliknąć odpowiedni link w panelu, skopiować link do pokoju i udostępnić innym uczestnikom. Prościej i szybciej rozpocząć czat wideo już chyba nie można.

Dzięki Google Meet możemy rozpocząć rozmowę wideo nawet ze 100 uczestnikami, w pokoju rozmowy możemy udostępniać prezentację, współdzielić ekran, a do 30 września nie obowiązuje limit czasowy na organizowanie czatu wideo.

To dobry ruch ze strony Google, jeśli nie spowoduje jakiegoś lawinowego wzrostu zainteresowania, jak to miało miejsce w przypadku Zooma, to przyczyni się do budowania świadomości w użytkownikach tego najpopularniejszego webmaila na świecie, że właśnie o to w tym miejscu, szybko i wygodnie, bez otwierania kolejnych stron czy uruchamiania innych aplikacji można rozpocząć rozmowę wideo, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.