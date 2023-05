7 nieoczywistych opcji w Mapach Google, które warto znać!

Mapy Google to niezwykle potężne narzędzie, które pozwoli nam odnaleźć się niemal w każdej sytuacji. Większość użytkowników zna podstawowe funkcje jak wyznaczanie tras czy wyszukiwanie obiektów. A czy znasz poniższe opcje?

Mapy Google jako przewodnik!

Funkcja przewodnika to narzędzie, które umożliwia wyszukiwanie i zapisywanie interesujących miejsc w okolicy, takich jak restauracje, bary, atrakcje turystyczne i wiele innych. Ta funkcja wykorzystuje dane z recenzji użytkowników, aby zaproponować najlepsze i najciekawsze miejscówki w okolicy. Aby skorzystać z funkcji przewodnika, należy wskazać kategorie jakie nas interesują, a następnie nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko... wybrać interesujące nas miejsca z listy wyników wyszukiwania. Platforma oddaje w nasze ręce także kilka bardziej zaawansowanych narzędzi, dzięki którym możemy filtrować wyniki. Np. według ocen innych użytkowników, by odwiedzać tylko te najciekawsze!

Bądź bezpieczny. Udostępniaj lokalizację bliskim w Mapach Google

Funkcja udostępniania lokalizacji w Mapach Google umożliwia użytkownikom dzielenie się swoim aktualnym położeniem z innymi osobami w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać z tej funkcji, użytkownik musi najpierw wyrazić zgodę na udostępnienie swojej lokalizacji, a następnie już może podzielić się lokalizacją z wybranymi osobami / grupą osób, wybierając odpowiednią opcję w zakładce Udostępnianie lokalizacji -> Dodaj osoby. To opcja która wspaniale sprawdza się przy okazji organizowania spotkań z przyjaciółmi i rodziną, planowania wspólnego wypadu ze znajomymi, zagubienia się w obcym miejscu czy... upewnianiu się, że nasi bliscy bezpieczenie dotarli do celu. Ot, chociażby gdy nocą lub w niebezpiecznych warunkach wracają do domu.

Ważne jest jednak by pamiętać, że opcja ta może zostać wykorzystana w niecnych celach — np. do śledzenia użytkowników bez ich zgody. Dlatego tak ważnym jest, by zachować ostrożność i udostępniać swoją lokalizację tylko zaufanym osobom.

Źródło: Unsplash @hjkp

Podróż do przeszłości, czyli oś czasu

Jedna z tych opcji, które wymagają od nas udostępnienia zgody na śledzenie historii naszej lokalizacji. Funkcja ta pozwoli nam prześledzić nasze kroki na przestrzeni miesięcy, a nawet lat. Sprawdzić gdzie byliśmy i co widzieliśmy. To wspaniała podróż do przeszłości i fajna opcja na wspominki — zwłąszcza w połączeniu ze Zdjęciami Google, które potrafią wyświetlić składowane tam fotografie na osi czasu!

Jako użytkownicy mamy także możliwość edytowania i usuwania historii (częściowo lub w całości), jeżeli zależy nam dbaniu o prywatność i bezpieczeństwo z nią związane. Naszą oś czasu znajdziemy na specjalnie przygotowanej podstronie, do której link czeka na nas w menu pod "Twoja oś czasu".

Podróż do przeszłości raz jeszcze. Tym razem z Timelapse

Widok Street View w Mapach Google od lat pozostaje nie lada gratką dla wszystkich, nie tylko miłośników podróżowania "palcem po mapie". Rejestrowane przez specjalne samochody firmy widoki od lat podbijają serca użytkowników z całego świata. Ale właśnie - jako że funkcja ta ma już swoje lata, a świat się zmienia... dlatego regularnie, co kilka lat, przemierzają one te same trasy. Dlatego w widoku Street View możemy to obserwować, przełączając się między różnymi datami, kiedy te zostały zarejestrowane. To kwestia raptem... jednego kliknięcia!

Ulubione miejsca. Byś nie zapomniał gdzie było smacznie, albo gdzie chcesz wrócić

Mapy Google to nie tylko nawigacja i... mapy. To także ogromna baza danych dotycząca rozmaitych biznesów i zestaw dodatkowych opcji, które zadbają o naszą wygodę. Funkcja zapisywania ulubionych miejsc na mapie jest szczególnie przydatna dla wszystkich którzy dużo podróżują i lubują się w listach "na później". Można tam zapisać miejsca takie jak restauracje, bary, atrakcje turystyczne czy adres hotelu, by mieć do nich zawsze szybki dostęp. Aby zapisywać ulubione miejsca, należy kliknąć ikonę serca na mapie, a następnie wybrać "Zapisz". Zapisane miejsca będą widoczne w zakładce "Twoje miejsca" w menu bocznym. Dodatkowo warto mieć na uwadze, że możemy je również segregować w własnoręcznie tworzonych listach.

Informacje o ruchu drogowym. Unikaj korków i szybciej docieraj do celu

Bardzo mocny punkt Map Google. Dzięki ogromnej bazie użytkowników i przesyłanych przez nich na bieżąco danych, Mapy Google poinformują nas którą trasę warto wybrać jeżeli zależy nam na czasie, a której raczej warto unikać. Dzięki aktualizacji w czasie rzeczywistym ostrzeże nas również o wypadkach na autostradach. Aby skorzystać z tej funkcji, należy przełączyć się na widok mapy i wybrać opcję "Informacje o ruchu drogowym".

Tryb offline, by korzystać z Map Google bez dostępu do internetu

Funkcja trybu offline umożliwia korzystanie z Map Google, nawet gdy nie mamy dostępu do internetu. Działa ona wyłącznie na urządzeniach mobilnych — nie bez powodu. Prawdopodobnie właśnie na tym typie urządzenia odgrywają one kluczową funkcję Aby skorzystać z opcji dostępu do platformy Mapy Google bez dostępu do internetu, należy pobrać mapy z wybranego obszaru i zapisać je na urządzeniu. Po zapisaniu map można korzystać z nich w trybie offline, bez połączenia z siecią. Pozwoli to zaoszczędzić transfer danych i zadbać o to, aby żadna sytuacja nas nie zaskoczyła. Warto jednak mieć na uwadze, że opcje związane z Mapami są wówczas dość ograniczone.