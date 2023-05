Jak wynika z wewnętrznych dokumentów Google do których dotarła redakcja The Wall Street Journal, wkrótce wyszukiwarkę mają czekać ogromne zmiany. Jakie?

Wyszukiwarka Google od lat wyróżnia się... niezmiennością prostoty. To produkt który od lat — przynajmniej na pierwszy rzut oka — jest taki sam. Równie nieskomplikowany, równie nieprzekombinowany, równie banalny w obsłudze. Bo przecież strona główna Google to na dobrą sprawę wyłącznie formularz wyszukiwania, dwa przyciski i mniej lub bardziej bajeranckie logo — w zalezności od tego, jaki Doodle się akurat trafi.

Więcej zawirowań czeka na nas na stronie z wynikami szukanej frazy. Tam przez lata dołączyło wiele nowości. Formatki wyników, szybkie odpowiedzi, filtry. Wszystkie wprowadzane były stopniowo, rozważnie i idealnie wpisały się w tamtejszy minimalistyczny klimat. Ale jeżeli wierzyć najświeższemu raportowi The Wall Street Journal, niedługo szykują się ogromne zmiany - jakie?

Sztuczna inteligencja w Google. Będzie też bardziej graficznie

Redakcja WSJ weszła w posiadania rzekomych dokumentów na użytek wewnętrzny, w świetle których nowe Google ma być "bardziej graficzne, smaczne, osobiste i ludzkie". Wiadomo nie od dziś, że internetowy gigant planuje wprowadzić tam więcej sztucznej inteligencji — jej obecność zaś przełożyć ma się na... chociażby więcej materiałów wideo, które będą dostępne w wynikach wyszukiwania. Krótkich, dających odpowiedzi na nurtujące użytkowników pytania.

Skąd taki pomysł? No cóż — popularność "wiedzy z TikToka" i "wiedzy z Instagrama" nie pozostawia złudzeń, że wielu współczesnych użytkowników woli treści podawane w tej formie, aniżeli w blokach tekstu.

Prabhakar Raghavan, starszy wiceprezes Google sprawujący pieczę nad wyszukiwarką, powołując się na wewnętrzne badania, powiedział na zeszłorocznej konferencji, że około 40% młodych ludzi zwraca się ku TikTokowi lub należącego do Meta Instagrama podczas wyszukiwania restauracji.

Poza wideo ma tam trafić więcej odpowiedzi bezpośrednio z forów internetowych — co z jednej strony nieco przeraża, a z drugiej... daje nadzieję na to, że stare, dobra, fora będą mogły liczyć na renesans. No chyba, że wszystko to ograniczy się wyłącznie do wpisów z Reddita i Quora'y. Wisienką na torcie zaś będzie wyczekiwany od wielu miesięcy autorski czat oparty na sztucznej inteligencji, który odpowie na wszystkie nurtujące użytkowników pytania.

Oficjalnych zapowiedzi spodziewamy się jeszcze w tym tygodniu

Już w środę startuje konferencja Google I/O 2023. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a oficjalne wieści od przedstawicieli firmy, którzy opowiedzą o planach dotyczących produktów na najbliższych kilka(naście) miesięcy. Poza oficjalnym zaprezentowaniem nowych produktów z serii Pixel i tegorocznej wersji Androida, można spodziewać się także informacji o tym co zmieni się w produktach. A skoro flagowym w ich portfolio jest wyszukiwarka, to nawet nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mogłoby jej tam zabraknąć.