Pixel Fold oficjalnie – tak prezentuje się składany smartfon od Google

Ktoś powie, że to przecież nic nowego, bo plotki o składaku od Google krążą po sieci od dawna, a nawet doczekaliśmy się już przecieków zdradzających wygląd Pixel Folda. Jednak dzisiejszy news to nie leak, a informacja wprost od źródła, opublikowana w nawiązaniu do obchodów dnia Gwiezdnych Wojen. „May The Fold Be With You” – oto składany smartfon od Google na oficjalnym wideo.

Zapowiedź Pixel Folda już w przyszłym tygodniu

Długo wyczekiwana rewolucja składkowa zawitała w końcu do Wielkiego G. Wiedzieliśmy, że tak się stanie – wątpliwa była jedynie kwestia dokładnego terminu. Dziś Google podało konkretną datę, jednak nie samej premiery a… zapowiedzi. 10 maja podczas konferencji Google I/O poznamy pierwsze (oficjalne) szczegóły dotyczące Pixel Folda, a w międzyczasie możemy rzucić okiem na to jak składak od Google będzie prezentować się w rzeczywistości.

Google opublikowało pierwsze wideo, w całości ukazująca wizualny potencjał Pixel Folda. Widzimy, że rewolucji to tutaj nie ma. Potwierdziły się plotki o bryle do złudzenia zbliżonej do konkurencyjnego Samsunga, którą w nieco większym formacie możecie zobaczyć na krótkim materiale wideo, opublikowanym przez Google również pod tym adresem.

Co do ceny i specyfikacji to możemy na razie jedynie powróżyć z fusów – prawdopodobnie będzie oscylować w granicach 8 tysięcy złotych. Oczywiście w przeliczeniu, bo Google Pixel wciąż nie doczekał się w Polsce oficjalnej dystrybucji.