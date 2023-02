Santa Monica Studio dzieli się wynikami sprzedażowymi God of War Ragnarok. Nowa odsłona przygód Kratosa okazała się wielkim sukcesem.

11 milionów w niecałe 3 miesiące

Twórcy God of War Ragnarok opublikowali dziś na swoim Twitterze najnowsze wyniki sprzedażowe swojej najnowszej produkcji. Kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa sprzedała się łącznie w 11 milionach kopii, osiągając tym samym nowy kamień milowy. Dane sprzedażowe najprawdopodobniej odnoszą się do wersji gry zarówno na PlayStation 5, jak i na PlayStation 4, oraz uwzględniają kopie God of War sprzedawane razem z samą konsolą.

Chociaż są to doskonałe wyniki, to na obecną chwilę informatorzy donoszą, że deweloperzy nie planują wydawać żadnego dodatku fabularnego — chociaż blisko premiery pojawiało się mnóstwo informacji, że nordycka historia nie będzie trylogią, a jej zwieńczenie znajdzie się właśnie w DLC do Ragnaroka.

God of War Ragnarok najszybciej sprzedającą się grą na wyłączność PlayStation w historii!

Warto zaznaczyć, że God of War Ragnarok w pierwszym tygodniu sprzedał się w ilości 5 milionów egzemplarzy, zyskując tym samym tytuł najszybciej sprzedającej się gry na wyłączność tokijskiego giganta w całej historii. Kolejne wyniki sprawiają, że najnowsza produkcja Santa Monica Studio utrzymuje ten tytuł.

Mimo wszystko, nie pobiło to jeszcze wyniku God of Wara z 2018 roku. Ta gra na ten moment sprzedała się łącznie w 23 milionach kopii, lecz bez dwóch zdań pomogła temu premiera gry na komputerach osobistych z systemem Windows. Pecetowi gracze bardzo szybko pokochali Kratosa, co zdecydowanie pomogło deweloperom w osiągnięciu tak wysokiego wyniku.

Niemniej jednak, obecne 11 milionów jak na niecały kwartał to wynik robiący wrażenie. Fakt, że Ragnarok również za jakiś czas może pojawić się na PC sprawia, że rekord poprzedniej części wydaje się jak najbardziej możliwy do pobicia.

Źródło: Santa Monica Studio (Twitter)