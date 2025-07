Samsung Galaxy S24 już tańszy niż S25. Oto, jak to zrobić

Tytuł ten kuriozalnie brzmi tylko dla osób, które nie śledzą zmian cen popularnych urządzeń. Mógłbym oczywiście napisać w tytule, że Samsung właśnie odpalił kolejną promocję ze zwrotem na konto aż 900 zł za zakup Galaxy S24 i 500 zł za S25 Edge tylko, że tak naprawdę jest to 500 zł za oba modele, a to spora różnica. Jak do tego doszło?

Aktualnie na stronach sklepu Samsunga, smartfona Galaxy S24 w wersji 128 GB/8 GB można kupić za 3 499,00 zł:

Z kolei nowszy model S25, z większą pamięcią 128 GB/12 GB za… 3 299,00 zł:

Z uwagi na to, że Samsung ma gwarancję najniższej ceny w swoim sklepie i zwraca różnicę, jeśli kupicie wybrane urządzenie taniej na stronach euro.com.pl, mediaexpert.pl, mediamarkt.pl i x-kom.pl, te największe elektromarkety również ustaliły ceny na tym dziwnym poziomie. Tu przykład z Media Expert dla Galaxy S24:

Oraz dla Galaxy S25:

Tutaj wchodzi cała na biało promocja ze zwrotem gotówki na konto, za zakup tych modeli. To standardowa promocja, możecie odzyskać 900 zł za zakup Samsung Galaxy S24 w aktualnych cenach w sklepie Samsunga i w następujących sklepach:

Nazwa Partnera Handlowego Orange Polska S.A. Samsung Brandstores (I-Terra sp. z o.o) P4 Sp. z o.o matrixmedia.pl (Matrix Media Sp. z o.o.) Polkomtel Sp. z o.o. Samsung Brandstores (ROLV Group Sp. z o.o.) T-Mobile Polska S.A. Tele Magic Sp. z o.o. RTV EURO AGD (EURO-net Sp. z o.o.) Uwaga: sklep RTV EURO AGD Annopol Outlet Warszawa oraz euro.com.pl/cms/outlet.bhtml nie biorą udziału w promocji 4CV Mobile Sp. z o.o. SP. K (w tym serwis na ul. Postępu 14, Warszawa) oleole.pl (EURO-net Sp. z o.o.) Netia S.A. Media Expert (TERG S.A.) Liberty S.A. electro.pl (TERG S.A.) x-kom sp. z o.o. avans.pl (TERG S.A.) Sklep internetowy www.vitay.pl prowadzony przez Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Media Markt (Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o) al.to sp. z o.o. Komputronik S.A. NEONET S.A. Vobis (I-Terra Sp. z o.o.) NEO24.PL S.A. Samsung Brandstores (Matrix Media Sp. z o.o) NEO24.PL S.A.

Jednak nadal nie zgadzały mi się aktualne ceny w sklepach za te modele, kiedy dałbym sobie głowę uciąć, iż jeszcze niedawno proporcje były odwrotne, a więc Galaxy S25 był droższy od S24. I tu z pomocą przychodzi internetowe archiwum, według którego, jeszcze w drugiej połowie czerwca cena za Samsunga S24 128 GB wynosiła 3 099,00 zł:

Z kolei Samsung S25 128 GB kosztował jeszcze wczoraj 3 999,00 zł:

Tak więc różnica między tymi modelami wynosiła 900 zł, oczywiście Galaxy S25 był o tyle droższy.

Wracając jeszcze na koniec do promocji ze zwrotem na konto - licząc od aktualnej ceny za Galaxy S24, czyli 3 499,00 zł, zwrot na konto 900 zł, da nam cenę 2 599,00 zł, ale licząc od poprzedniej ceny 3 099,00 zł, będzie to różnica w wysokości 500 zł, czyli dokładnie tyle, ile otrzymacie zwrotu za Galaxy S25 Edge.

Niemniej, 500 zł taniej to i tak dobra promocja - pamiętajcie tylko o tym, by odebrać te 900 zł. Powyżej macie dokładną instrukcję, różnica w zakupie w sklepie Samsunga i u partnerów handlowych jest taka, że zwrot otrzymacie do 14 dni po pozytywnej weryfikacji, a nie do 21 dni. To też dobra okazja, by kupić Galaxy S25 w niższej cenie, zapewne po wygaśnięciu promocji na S24 (potrwa do 10 sierpnia), wrócą poprzednie ceny i proporcje pomiędzy nimi.