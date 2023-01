Wygląda na to, że po ostatnich sukcesach adaptacji gier, jakimi niewątpliwie okazały się chociażby Arcane, Cyberpunk: Edgerunners czy The Last of Us, tylko kwestią czasu jest aż filmowcy sięgną po kolejne tytuły. Tym razem na tapet wraca Tomb Raider, w którego sporo inwestuje Amazon.

Tomb Raider powróci jako serial, film oraz gra

Tomb Raider to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, która obecna jest z nami już od niemal 3 dekad. W tym czasie powstało kilka gier z tego uniwersum, oraz 3 filmy, które jednak nie zebrały najlepszych opinii, o czym świadczą oceny na IMDb w okolicach 6/10. Nie zmienia to jednak faktu, że Lara Croft niezmiennie rozpala serca graczy na całym świecie, a teraz tą popularność zamierza wykorzystać Amazon Studios. Kilka tygodni temu studio Crystal Dynamics ogłosiło pracę nad nową grą z serii Tomb Raider, która powstanie na silniku Unreal Engine 5, a której wydawcą będzie Amazon Games. Dzisiaj natomiast docierają do nas informacje, że na tym się nie skończy.

Firma stworzona przez Jeffa Bezosa zamierza zainwestować znacznie więcej w markę Tomb Raider i rozpoczyna pracę nad serialem oraz pełnometrażowym filmem. Według Deadline temat dopiero dojrzewa, ale wiele wskazuje na to, że wszystkie klocki zaczynają się ze sobą łączyć, a Amazon chce stworzyć spójną historię. Za scenariusz serialu ma odpowiadać Phoebe Waller-Bridge, która ma na swoim koncie takie hity jak Fleabag, Killing Eve, No Time To Die czy Solo: A Star Wars Story. Wiele wskazuje również na to, że będzie miała swój udział również przy tworzeniu scenariusza dla planowanego filmu. Na szczegóły jest jednak jeszcze za wcześnie i trudno w tej chwili nawet zgadywać kto mógłby się wcielić w rolę Lary Croft. Realizacja tego projektu zajmie z pewnie około 2 lat, ale to wcale nie znaczy, że w tym czasie nic się nie będzie działo.

Gry podbijają rynek streamingu

Tomb Raider to nie jedyny tytuł, który zostanie wkrótce ponownie zekranizowany. Amazon szykuje jeszcze przynajmniej dwie produkcje bazujące na grach, czyli God of War oraz Warhammer: 40000, dla którego to podobno Henry Cavil porzucił rolę Wiedźmina. The Last of Us nie trzeba chyba przedstawiać, jak ten tytuł utrzyma swój poziom z pierwszych odcinków, to zostanie jednym z najlepszych seriali wszechczasów. W przeszłości bardzo dobre recenzje zebrało też Arcane luźno powiązane ze światem League of Legends, wysokie oceny ma również animacja Cyberpunk: Edgerunners. Między innymi dlatego Netflix ma w planach kolejne tego typu produkcje animowane, na dzień dzisiejszy wiemy o Horizon Zero Dawn, Assassins' Creed, Splinter Cell oraz... Tomb Raider. Gracze powinni być tym faktem usatysfakcjonowani.