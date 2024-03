Wielki hit z PlayStation 5 pojawi się na PC, ale gracze muszą uzbroić się w cierpliwość

God of War Ragnarok to kawał świetnej gry

God of War Ragnarok to już druga odsłona „odświeżonej” serii z Kratosem w roli głównej. Fabuła Ragnaroka rozgrywa się około 3 lata po wydarzeniach z poprzedniej części z 2018 roku. Starszy Atreus musi zaakceptować swoje przeznaczenie i wyruszyć w niebezpieczną podróż u boku swojego ojca, Kratosa, spotykając po drodze takie postacie jak Thor, Týr czy Freja. W najnowszej odsłonie God of War możemy oczekiwać klimatycznego świata, wciągającej fabuły i potężnego systemu walki. Chociaż rozgrywka przypomina tę z poprzedniej części, nie ma mowy o nudzie — to wyjątkowe doświadczenie, które każdy gracz powinien przeżyć. Nie jest w końcu przypadkiem, że God of War Ragnarok zajął pierwsze miejsce w naszym rankingu TOP 10 gier 2022 roku.

Z tego względu więc nie dziwi, że gracze pecetowi z utęsknieniem wypatrują premiery Ragnaroka na komputery osobiste. To, że najnowsze przygody Kratosa i Atreusa trafią na PC, ogólnie jest więcej niż pewne. W maju zeszłego roku donosiłem, że Jim Ryan, szef PlayStation, w wywiadzie dla Famitsu zdradził, że według niego obecna strategia Sony polegająca na wypuszczaniu gier na PC kilka lat po premierze konsoli jest bardzo dobra, a z jego źródeł wynika, że gracze uważają, iż czekanie kilka lat na port na PC jest „akceptowalne”.

Kiedy God of War Ragnarok pojawi się na PC?

W tamtym wywiadzie Ryan przyznał również, że odrzucił pomysł wydawania gier ze stajni PlayStation Studios w jednym czasie na konsole PlayStation i komputery osobiste z systemem Windows. Exclusive’y finalnie i tak trafią na pecety, lecz trzeba będzie trochę poczekać — zresztą tak było do tej pory, na przykład w przypadku Marvel’s Spider-Man, Days Gone, The Last of Us Part I, Horizon Zero Dawn, God of War (2018) czy Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Kiedy jednak Ragnarok zawita na PC? Takie pytanie zadał jeden z użytkowników X (dawniej Twitter) popularnemu insiderowi z branży gier wideo, Silknigthowi, który odpowiedział, że zgodnie z jego informacjami powinno wydarzyć się to w pierwszym kwartale 2025 roku. Napisał, że jeśli pojawi się wcześniej, to będzie to spora niespodzianka, jednak sam Silknigth w to wątpi. Wygląda więc na to, że pecetowi gracze muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Silnight

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski