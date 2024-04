Posiadacze podstawowego abonamentu PlayStation Plus w ramach kwietniowej oferty mogą już grać w Immortals of Aveum, Minecraft Legends i Skul: The Hero Slayer. Teraz przyszła pora na coś dla tych, którzy płacą więcej. Nowe gry dla abonentów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium będę mieli w co grać.

PlayStation Plus Extra i Premium w kwietniu i na początku maja. W co zagrać?

16.04

Dave the Diver (PS4, PS5)

Oddballers (PS4)

Construction Simulator (PS4, PS5)

The Crew 2 (PS4)

Raji: An Ancient Epic (PS4, PS5)

Lego Ninjago Movie Videogame (PS4)

Nour: Play With Your Food (PS4, PS5)

Deliver Us Mars (PS4, PS5)

LEGO Marvel’s Avengers (PS4)

Miasma Chronicles (PS5)

Stray Blade (PS5)

23.04

Tales of Kenzera: Zau (PS5)

9.05

Animal Well (PS5) – premiera

Katalog klasyków dla abonentów PlayStation Plus Premium

Alone in the Dark: The New Nightmare (klasyk z PSX) dla PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire (klasyk z PSX) dla PS4, PS5

MediEvil (klasyk z PSX) dla PS4, PS5

Na szczególną uwagę należy zwrócić na Dave the Diver. To fantastyczna, zeszłoroczna produkcja, która pierwotnie trafiła na PC, a później na Nintendo Switch. Przez wielu nazywana indykiem, jest pełnoprawnym tytułem oferującym naprawdę wiele mechanik, które sprawiają, że podwodnych poszukiwań skarbów zyskujemy rozbudowany symulator prowadzenie biznesu – zarówno na lądzie, jak i pod jego powierzchnią. Gra w wersji na PlayStation ma posiadać dodatkowe usprawnienia i udogodnienia wykorzystujące np. kontroler Dual Sense, a w maju otrzyma rozszerzenie, w którym pierwsze skrzypce grać będzie... Godzilla!

PlayStation Plus Extra i Premium. Co trzeba wiedzieć o abonamentach?

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.

Warto też pamiętać, że od tego miesiąca wzrosły ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Jeszcze kilka dni temu abonamenty te można było kupić za odpowiednio 240 zł, 400 zł i 480 zł. Nowy cennik wygląda następująco: