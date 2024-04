Zeszły rok pod względem gier był naprawdę mocny. Na przestrzeni 12 miesięcy mieliśmy wiele premier z gatunków, które zadowolić powinny każdego gracza - bez względu czy wybierają oni na swoją główną platformę konsole PlayStation 4/5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, czy komputery PC. Co kilka tygodni na sklepowe półki trafiał tytuł, który nie dość, że skradał serca graczy, to zarabiał miliony na całym świecie. I nie ma się co dziwić, że gry stały się medium, które od lat przyciąga uwagę wszystkich - także organizacji takich jak Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych.

Choć znana jest przede wszystkim z filmowych nagród BAFTA, które są brytyjskim odpowiednikiem Oscarów, tak już od dawna przyznaje podobne nagrody za dokonania na rynku gier wideo. W tym roku, po raz dwudziesty, Akademia przyznała nagrody dla najlepszych gier w ramach nagród BAFTA Game Awards. Nominacje poznaliśmy na początku marca, wczoraj statuetki zostały wręczony zwycięzcom. Kto zdobył ich najwięcej? Co prawda nie udało się pobić zeszłorocznego rekordu, w którym God of War Ragnarök od Santa Monica Studio mogło pochwalić się 14 nominacjami i 6 nagrodami, ale Baldur’s Gate 3, że to właśnie ta gra była najważniejszym tytułem zeszłego roku. 10 nominacji, w tym tych najważniejszych, przełożyło się na 5 złotych masek, które trafią do twórców tego niespodziewanego hitu. Jak prezentuje się pełna lista zwycięzców?

BAFTA Game Awards 2024. Lista zwycięzców

Najlepsza gra

Baldur’s Gate 3

Najlepsza gra brytyjska

Viewfinder

Najlepszy debiut

Venba

Najlepiej rozwijająca się gra

Cyberpunk 2077

Gry poza rozrywką

Tchia

Game Design

Dave the Diver

Multiplayer

Super Mario Bros Wonder

Rodzina

Super Mario Bros Wonder

Muzyka

Baldur’s Gate 3

Narracja

Baldur’s Gate 3

Animacje

Hi-Fi Rush

Wizja artystyczna

Alan Wake 2

Dźwięk

Alan Wake 2

Nowa marka

Viewfinder

Rola pierwszoplanowa

Nadji Jeter jako Miles Morales (Marvel’s Spider-Man 2)

Rola drugoplanowa

Andrew Wincott jako Raphael (Baldur’s Gate 3)

Osiągnięcie techniczne

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Tradycyjnie, jedna nagroda przyznana została z uwzględnieniem głosu samych graczy w ramach EE Player’s Choice. Po zliczeniu wszystkich nadesłanych zgłoszeń statuetka powędrowała do Baldur’s Gate 3.

Rocznicowa BAFTA Game Awards to nie tylko nagrody. To także laurka dla najlepszych postaci z gier wideo

Przy okazji warto przypomnieć, że na tydzień przed rozdaniem nagród BAFTA zaprezentowała wyniki plebiscytu na najpopularniejszą bohaterkę lub bohatera z gry wideo. I nie było wielkiego zaskoczenia, że na pierwszym miejscu znalazła się Lara Croft – główna bohaterka gier z serii Tomb Raider, która zadebiutowała w 1996 r. Fani czekają na najnowszą odsłonę, za którą ponownie odpowiada studio Crystal Dynamics, a wydawcą będzie Amazon Games. Szczegółów jednak nie znamy i nie wiadomo, kiedy twórcy zdecydują się na zaprezentowanie światu tego, nad czym pracują od kilku lat. Pełną listę 20 najpopularniejszych postaci z gier znajdziecie w naszym osobnym podsumowaniu.