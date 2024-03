Fani Cyberpunka 2077 będą zachwyceni. Ruszyła przedsprzedaż specjalnego wydania

To nie tylko świetne dodatki i gadżety, ale też atrakcyjna cena.

Cyberpunk 2077 debiutował co prawda w 2020 roku, ale jeśli jakimś cudem jeszcze nie mieliście okazji zagrać w ostatni hit CD Projekt RED, to teraz macie ku temu świetną okazję. Cenega poinformowała bowiem, że już lada moment na rynek trafi Cyberpunk 2077 w wersji Fan Bundle – nie dość, że w świetnie cenie, to jeszcze z kolekcjonerskimi dodatkami.

Cyberpunk 2077 Fan Bundle – już dziś możecie zamawiać w przedsprzedaży

Cyberpunk 2077 otrzymał już kilka różnych edycji specjalnych z figurkami i całą masą fizycznych i wirtualnych dodatków, a teraz do tej kolekcji dołącza wydanie Fan Bundle. Zestaw zawiera grę na PS4/Xbox One z możliwością aktualizacji do kompatybilności z konsolami nowej generacji (PS5, Xbox Series X/S), kompendium wiedzy o świecie gry w wersji v1, mapę świata gry, kolekcjonerskie pocztówki i naklejki oraz wisienkę na torcie, czyli specjalny medalion „Samurai”.

Edycje specjalne zazwyczaj cechują się wysoką ceną, ale nie tym razem. Fan Bundle został wyceniony na 129,99 – to taniej, niż podstawowa wersja gry w niektórych elektromarketach. Warto jednak zaznaczyć, że zestaw nie zawiera dodatku Widmo wolności, uważanego przez wielu graczy za lepszą grę, niż podstawka. Cyberpunk 2077 Fan Bundle można już teraz zamawiać w przedsprzedaży – na sklepowe półki nowe wydanie trafi 29 marca.

Jeśli macie wątpliwości, to naszą recenzję możecie przeczytać tutaj – miejcie jednak na uwadze, że gra od momentu premiery zmieniła się nie do poznania, nie tylko pod względem optymalizacji, ale też aktualizacji cyfrowej zawartości.

Stock image from Depositphotos