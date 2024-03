Masz PlayStation 5? Teraz możesz zmienić rzecz, która irytowała latami

Sony wypuściło najnowszą aktualizację systemową, która od kilku długich tygodni była w rękach beta testerów. Ci sprawdzali czy wszystko tam działa jak należy i informowali o jednej zmianie, która dla wielu może okazać się kluczowa. Nareszcie możemy zmienić jasność wskaźnika zasilania konsoli!

fot. Kamil Świtalski

Najnowsze oprogramowanie PlayStation 5 przynosi moc nowości. Oto one!

Konsola nareszcie będzie się lepiej prezentować! Teraz dostosujesz jasność wskaźnika zasilania PlayStation 5

Nowe oprogramowanie PlayStation 5 to cały zestaw nowych funkcji i pomniejszych zmian, które wprowadził producent konsoli. Jest wśród nich jednak i taka, obok której trudno przejść obojętnie — i docenią ją zwłaszcza użytkownicy, którzy mają dość wyróżniającego się wskaźnika zasilania PS5. Nie da się ukryć, że nowa konstrukcja Sony nie należy do najpiękniejszych — a błyszczący wskaźnik nawet przy wyłączonej konsoli nie dodawał jej gracji. Teraz nareszcie możemy dostosować jego jasność do własnego widzimisię. By to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia -> System -> Sygnał dźwiękowy i świetlny, tam zaś czeka na nas sekcja Jasność. I to właśnie w niej możemy dokonać wspomnianej zmiany.

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Bo zmian i nowości jest więcej!

fot. Kamil Świtalski

Nowe funkcje dźwiękowe kontrolerów PlayStation 5

Wraz z najnowszą aktualizacją systemową, zaktualizowane zostały także kontrolery DualSense oraz jego droższe rodzeństwo — DualSense Edge. Jak czytamy w oficjalnej notce:

Głośniki kontrolera mogą teraz generować głośniejszy dźwięk, umożliwiając wyraźniejsze usłyszenie dźwięków w grze i czacie głosowym.

Jakość wejścia mikrofonowego w tych kontrolerach została poprawiona dzięki nowemu modelowi uczenia maszynowego AI. Hałas w tle powodowany naciśnięciami przycisków i dźwiękami gry jest tłumione, co zapewnia lepsze wrażenia podczas czatu głosowego.

A kiedy już mowa o kontrolerach — to oba z nich, podobnie jak gogle PlayStation VR2 i kontrolery VR2 Sense oraz Access doczekały się nowej wersji oprogramowania, która to ma zadbać o lepszą stabilność doświadczenia.

fot. Kamil Świtalski

Nowe opcje Imprezy i udostępniania ekranu

Jeżeli często gracie sieciowo i udostępniacie ekran znajomym, to te pomniejsze zmiany mogą okazać się dla was na wagę złota. Od teraz:

Gracze oglądający udostępniony ekran mogą używać wskaźników i reakcji emoji do interakcji z rozgrywką gospodarza. Widzowie mogą użyć wskaźnika lub wskazać konkretną lokalizację na ekranie gry za pomocą polecenia ping. Widzowie mogą również wysyłać reakcje emoji. Ta funkcja jest dostępna, gdy host włączy Interakcje z widzami w ustawieniach funkcji Udostępnianie ekranu.



Nowa wersja oprogramowania już dostępna!

Oprogramowanie systemowe 24.02-09.00.00 dla PlayStation 5 jest już dostępne i można je pobrać z poziomu konsoli by zaktualizować urządzenie. Jak zwykle magicy z Sony zadbali również o większą stabilność i wydajność konsoli, a nie zabrakło też pomniejszych zmian takich jak obsługa emoji w standardzie Unicode 15.1 czy zwiększenie czytelności wiadomości wyświetlanych na niektórych ekranach. A także ich użyteczności, cokolwiek miałoby to znaczyć.

Źródło