God of War: Raganarok na PC to kwestia czasu. Szef PlayStation nie pozostawia złudzeń

Jim Ryan, szef PlayStation, w wywiadzie dla Famitsu zdradził, że według niego obecna strategia Sony polegająca na wypuszczaniu gier na PC kilka lat po premierze konsoli jest bardzo dobra, a z jego źródeł wynika, że gracze uważają, iż czekanie kilka lat na port na PC jest „akceptowalne”.

Ryan ponadto przyznał, że odrzucił pomysł wydawania gier ze stajni PlayStation Studios w jednym czasie na konsole PlayStation i komputery osobiste z systemem Windows. Exclusive’y finalnie i tak trafią na pecety, lecz trzeba będzie trochę poczekać — zresztą tak było do tej pory, na przykład w przypadku Marvel’s Spider-Man, Days Gone, The Last of Us Part I, Horizon Zero Dawn, God of War (2018) czy Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Ryan mówi:

Głównym obowiązkiem PlayStation Studios jest tworzenie gier na najnowszy sprzęt PlayStation, które spodobają się graczom. […] Często mam okazję pytać fanów o opinie. Kiedy zadaje im pytanie, co myślą o opóźnieniu czasowym, często mówią, że uważają wydanie wersji na PC dwa lub trzy lata po wydaniu wersji na PlayStation za akceptowalne.

Wszystkie hity z PS5 trafią na PC, ale dopiero po jakimś czasie

Można więc już spokojnie założyć, że wszystkie największe produkcje z PlayStation 5 — między innymi God of War: Ragnarok — finalnie trafią na komputery osobiste z systemem Windows. Nie jest to wielkim zaskoczeniem ze względu na niedawne słowa Hermena Hulsta, prezesa PlayStation Studios, który stwierdził, że wydawanie gier na PC minimum rok po ich premierze na PS5 jest jak najbardziej okej.

Warto również przypomnieć sobie stanowisko, jakie tokijski gigant zabrał w zeszłym roku. Sony powiedziało, że spodziewa się, że do 2025 roku gry na PC i urządzenia mobilne będą stanowić prawie połowę wszystkich wydań gier na PlayStation. Jak widać, taki właśnie jest plan.

