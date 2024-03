Głośniki bezprzewodowe to rozwiązanie najwyższej klasy bez kompromisów

Wbrew temu, co myśli wiele osób — głośniki bezprzewodowe to nie jest wyłącznie mały i poręczny sprzęt, który zmieści się do plecaka czy torebki, jednak pod względem jakości wymaga od nas pójścia na masę kompromisów. Głośniki bezprzewodowe to także urządzenia pozwalające na słuchanie muzyki w wysokiej jakości, przy okazji oferujące szereg dodatkowych funkcji, które czynią je prawdziwymi centrami rozrywki w naszych domach.

Głośniki bezprzewodowe jako nagłośnienie telewizora? To ma sens!

Głośniki bezprzewodowe są naprawdę niezłym rozwiązaniem i przykuwają uwagę coraz większej grupy osób poszukujących doskonałego dźwięku.

Przy czym tu trzeba zauważyć, że taki głośnik może zostać najczęściej podłączony do źródła dźwięku na wiele sposobów, np. za pomocą Bluetooth czy przez połączenie go z domową siecią Wi-Fi. Natomiast do telewizora najlepiej podłączyć go przewodowo, w celu zredukowania do minimum ewentualnych opóźnień i zapewnienia sobie maksymalnej jakości brzmienia.

W tym aspekcie warto wspomnieć o złączach HDMI z funkcją eARC — bo to właśnie to staje się kluczowym elementem w takim zastosowaniu. Czym to jednak w ogóle jest? Enhanced Audio Return Channel (eARC) to ulepszona wersja funkcji ARC (Audio Return Channel), która umożliwia przesyłanie dźwięku z telewizora do innych urządzeń audio za pomocą kabla HDMI.

Główną zaletą eARC jest znacznie większa przepustowość w porównaniu do standardowego ARC. Standardowe ARC ma nieco ograniczoną przepustowość, co może prowadzić do kompresji dźwięku lub ograniczeń w obsłudze zaawansowanych formatów audio. eARC eliminuje te problemy, umożliwiając bezstratne przesyłanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości oraz zapewniając pełną kompatybilność z najnowszymi standardami dźwięku przestrzennego.

Sęk w tym, że głośniki bezprzewodowe naprawdę mogą oferować świetną jakość dźwięku. Użytkownicy mogą cieszyć się bardziej immersyjnym brzmieniem, które oddaje pełną głębię i bogactwo dźwięku, co sprawia, że oglądane treści stają się bardziej realistyczne i emocjonujące. Co więcej, dzięki wbudowanym głośnikom o większej mocy i lepszej jakości dźwięku, niektóre głośniki bezprzewodowe oferują audio, który często przewyższa możliwości nawet niektórych budżetowych soundbarów — chociaż to właśnie to rozwiązanie jest przez wielu kojarzone jako absolutnie najlepsza opcja do TV, co niekoniecznie jest prawdą, ponieważ budżetowy soundbar zawsze przegra z dobrej jakości głośnikiem bezprzewodowym. Dodatkowo, niektóre modele obsługują zaawansowane technologie dźwięku przestrzennego, co sprawia, że doświadczenie kinowe staje się jeszcze bardziej immersyjne.

Jaki głośnik sprawdzi się do telewizora?

Współczesne modele głośników bezprzewodowych, takie jak ELAC ConneX, oferują nie tylko doskonały dźwięk stereo, ale także bogate możliwości podłączenia do różnych źródeł dźwięku. Propozycja tego niemieckiego producenta to funkcjonalny zestaw aktywnych głośników podstawkowych, który można podłączyć praktycznie do każdego źródła dźwięku — cyfrowego lub analogowego — i odtwarzać muzykę bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Jeden z głośników pełni rolę „jednostki centralnej” i wyposażony jest w różnorodne złącza, przetwornik cyfrowo-analogowy oraz wydajny wzmacniacz klasy D o mocy 2 x 50 W. Drugi głośnik podłączany jest do niego z wykorzystaniem dołączonego do zestawu okablowania.

Dodatkowo, ELAC ConneX ma wyjście na subwoofer oraz złącze umożliwiające podłączenie dodatkowego subwoofera aktywnego dla wzmocnienia niskich częstotliwości. Dzięki temu możemy cieszyć się nie tylko wysokiej jakości dźwiękiem stereo słuchając muzyki, ale także kinowym dźwiękiem surround podczas oglądania filmów i seriali. Złącza cyfrowe i analogowe, wbudowane wzmacniacze oraz funkcje multiroom (do których jeszcze wrócę) sprawiają, że głośniki te stanowią wszechstronne centrum rozrywki w naszych domach. Korzyści wynikające z podłączenia głośników bezprzewodowych do telewizora nie kończą się na doskonałym dźwięku filmowym — dzięki możliwości zestawienia ich w stereo, można również cieszyć się jakością dźwięku podczas słuchania muzyki, bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń audio.

Świetną opcją są również kolumny Audio Pro A48, które dokładnie opisywał już Krzysztof Rojek. Jeśli szukacie wysokiej jakości nagłośnienia do telewizora, to koniecznie sprawdźcie nasz tekst „Audio Pro A48 – eleganckie kolumny aktywne do każdego salonu”.

Nie tylko telewizor — głośniki bezprzewodowe pozwalają nam na bycie DJ-em z poziomu… smartfona

Warto mieć również na uwadze, że mobilność i wszechstronność niektórych modeli, takich jak Yamaha MusicCast 20 czy właśnie ELAC ConneX, pozwalają na łatwe przenoszenie głośników między różnymi pomieszczeniami, zapewniając doskonałą jakość dźwięku w całym domu. Bo właśnie, głośniki bezprzewodowe to nie tylko dobre rozwiązanie do nagłośnienia telewizora, ale także idealne urządzenia do strumieniowego odtwarzania muzyki z telefonu. Dzięki wbudowanym serwisom streamingowym, takim jak na przykład cieszący się dużą popularnością Spotify, czy obsłudze Apple AirPlay 2, możemy cieszyć się ulubionymi utworami odtwarzanymi bezpośrednio z naszego smartfona, bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń czy aplikacji.

Innym przykładem głośnika bezprzewodowego, który świetnie się sprawdzi jako centrum domowego audio, jest wspomniana już Yamaha MusicCast 20. Ten głośnik może służyć jako budzik w sypialni, zestaw stereo w domowym biurze, a nawet jako tylny głośnik w systemie kina domowego. Dzięki systemowi MusicCast możemy przesyłać dźwięk wysokiej jakości między wszystkimi urządzeniami audio z rodziny MusicCast, tworząc nagłośnienie w całym domu. Dodatkowo, funkcja MusicCast Surround pozwala na bezprzewodowe przesyłanie dźwięku do głośników, które pełnią rolę głośników efektowych w systemie wielokanałowym, transformując salon w prawdziwą salę kinową. Yamaha MusicCast 20 wspiera również funkcję AirPlay 2, umożliwiając przesyłanie muzyki do wielu urządzeń MusicCast jednocześnie, co sprawia, że możemy cieszyć się ulubionymi utworami w każdym zakątku domu z poziomu iPhone’a, iPada czy komputera Mac.

Tutaj warto również wspomnieć o głośniku Bowers & Wilkins Zeppelin, który wyróżnia się nie tylko ekscentrycznym i eleganckim designem, ale również pełną funkcjonalnością w minimalnej formie i zaawansowaną, naprawdę świetną jakością audio. Więcej informacji na temat tego głośnika znajdziecie w naszym tekście „Bowers & Wilkins Zeppelin, czyli czy głośnik bezprzewodowy może być stylowy i elegancki?”.

Świetna i nieco niedoceniana funkcja. Multiroom to coś, czego potrzebujecie!

Jedną z największych zalet niektórych głośników bezprzewodowych jest możliwość tworzenia systemów multiroom, które pozwalają na wygodne odtwarzanie muzyki w kilku pomieszczeniach jednocześnie. Dzięki funkcjom multiroom możemy łatwo kontrolować odtwarzanie z różnych źródeł w różnych strefach naszego domu, tworząc spersonalizowaną przestrzeń dźwiękową w każdym pomieszczeniu.

Taką funkcję, poza wcześniej wspomnianą Yamahą MusicCast 20, oferuje również Sonos Era 100. Ten bezprzewodowy głośnik strefowy jest częścią renomowanego systemu multiroom firmy Sonos, a do tego oferuje możliwość bezproblemowego streamowania muzyki z różnych źródeł, zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo. Wsparcie dla Bluetooth 5.0 oraz obsługa Apple AirPlay 2 zapewniają jeszcze większą elastyczność w korzystaniu z głośnika. Sonos Era 100 to urządzenie, które łączy w sobie kompaktowy rozmiar z potężnym brzmieniem. Dzięki trzem precyzyjnie dostrojonym wzmacniaczom klasy D, dwóm tweeterom i dużemu wooferowi, głośnik ten zapewnia bogate i klarowne brzmienie, obejmujące zarówno niskie, jak i wysokie tony. Konstrukcja głośnika została starannie zaprojektowana, aby zapewnić idealne rozmieszczenie przetworników elektroakustycznych, co przekłada się na imponującą jakość dźwięku nawet przy stosunkowo niewielkich rozmiarach urządzenia.

Tutaj również może wpaść nam w oko model Audio Pro C20. To bezprzewodowy głośnik strefowy, który oferuje bogate możliwości podłączenia i obsługi, co sprawia, że doskonale sprawdzi się jako centrum domowej rozrywki. Oczywiście również jest wyposażony w system multiroom, a do tego jest kompatybilny z AirPlay 2 i Google Cast — to sprawia, że streamowanie muzyki z różnych źródeł, zarówno bezprzewodowo, jak i za pomocą kabla, jest wyjątkowo łatwe. Dzięki dwuzakresowemu Wi-Fi oraz modułowi Bluetooth 5.0 użytkownik ma pewność stabilnego i szybkiego połączenia, bez względu na preferowane urządzenie czy aplikacje.

To jednak nie jest jedyne zastosowanie tego głośnika — złącze HDMI z obsługą zwrotnego kanału audio ARC oraz cyfrowe wejście optyczne audio pozwalają na łatwe podłączenie głośnika do telewizora, co sprawia, że można cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem podczas oglądania filmów czy ulubionych seriali lub programów. Możliwość tworzenia pary stereo z dwóch głośników C20 dodatkowo rozszerza przestrzeń dźwiękową, zapewniając jeszcze bardziej immersyjne doznania. Dzięki wbudowanym przetwornikom wysokotonowym, przetwornikowi nisko-średniotonowemu oraz mocnemu wzmacniaczowi klasy D o mocy 190 W, głośnik Audio Pro C20 zapewnia wysoką jakość dźwięku oraz szerokie pasmo przenoszenia. To sprzęt wysokiej jakości, który dodatkowo może stworzyć nam niezapomnianą „domówkę” w każdym pokoju naszego mieszkania czy domu.

Największa moc głośników bezprzewodowych? Można zabrać je wszędzie!

Oprócz doskonałych możliwości audio, głośniki bezprzewodowe oferują również mobilność i wszechstronność, które sprawiają, że są idealnym towarzyszem na różnego rodzaju wyjazdach i imprezach. Dzięki kompaktowym rozmiarom i przenośności, możemy zabrać je ze sobą na taras, balkon czy ogród podczas letniego grillowania lub na wakacyjne wyjazdy, zapewniając sobie i innym uczestnikom imprezy doskonałą jakość dźwięku, niezależnie od miejsca i czasu. Taki głośnik możemy wrzucić do plecaka czy samochodu i to sprawi, że z łatwością rozkręcimy imprezę nawet na kempingu wiele kilometrów od naszego domu, w domku letniskowym w innym kraju, w hotelu po drugiej stronie globu — gdziekolwiek tylko zechcemy.

Do tego świetnie nada się na przykład głośnik Devialet Phantom II. To kompaktowy system dźwiękowy, który zapewnia prawdziwy dźwięk hi-fi, bez względu na poziom głośności. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak ADH, SAM czy HBI, Phantom II oferuje niesamowitą klarowność i precyzję dźwięku, gwarantując niezapomniane wrażenia muzyczne. Elegancki i nowoczesny design głośnika Devialet sprawia, że będzie on doskonałą ozdobą każdego wnętrza, dodając mu pazura i niecodziennego charakteru. Chociaż Phantom II to świetna propozycja dla estetów, to jednocześnie jest to jeden z lepszych wyborów właśnie pod względem wyjazdów.

Do tego świetnie sprawdzi się również głośnik Devialet Mania, który na łamach Antyweb już dokładnie testowaliśmy jakiś czas temu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego sprzętu, zajrzyjcie do naszego tekstu „Devialet Mania, czyli najefektowniej zaprojektowany przenośny głośnik".

Głośnik bezprzewodowy to nie jest pójście na kompromis. To rozwiązanie najwyższej klasy

Głośniki bezprzewodowe to nie tylko wygodne urządzenia audio, ale prawdziwe muzyczne bestie, które oferują niezwykłe możliwości i topową funkcjonalność. Dzięki nim możemy cieszyć się ulubioną muzyką w doskonałej jakości, niezależnie od miejsca i czasu, oraz tworzyć unikalną atmosferę dźwiękową w każdym pomieszczeniu naszego domu. Dodatkowo, obsługa różnorodnych funkcji i rozwiązań technicznych, takich jak multiroom czy AirPlay 2, sprawia, że głośniki te stają się integralną częścią nowoczesnego domu, oferując nie tylko doskonałe brzmienie, ale także wygodę użytkowania i możliwość personalizacji przestrzeni dźwiękowej.

Artykuł powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design