Audio Pro A48 – eleganckie kolumny aktywne do każdego salonu

Kupno nowych kolumn do salonu nigdy nie jest rzeczą prostą. Przede wszystkim, trzeba zwrócić uwagę na naprawdę wiele rzeczy, o których przecież tak często się nie myśli. Oczywiście, w takim aspekcie kluczowa jest jakość samego brzmienia i to nią podyktowane powinny być przede wszystkim nasze wybory, ale dzisiejszy sprzęt audio ma do zaoferowania znacznie więcej. Dzisiejsze kolumny nie tylko muszą świetnie brzmieć, ale też – powinny dobrze pasować do każdego rodzaju wnętrz, być wykonane z wysokiej jakości materiałów oraz oferować szereg funkcji, który pozwoli rozbudować ich funkcjonalność teraz, jak i w przyszłości. To z kolei sprawia, że często wybór odpowiedniego modelu może być paraliżujący ze względu na to, ile decyzji trzeba podjąć. Dlatego dziś opowiem wam o kolumnach podłogowych, na które można bez strachu postawić i które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Mowa oczywiście o Audio Pro A48

Audio Pro to marka bardzo dobrze znana osobom, które od jakiegoś czasu zaglądają na Antyweb. Niedawno bowiem pokazywałem wam, co potrafi ich mniejsze rodzeństwo, czyli model Audio Pro A28. Poza tym, już pierwszy rzut oka na kolumny wystarczy, by zobaczyć, że mamy do czynienia ze sprzętem skandynawskiego producenta. Szczególnie w białym kolorze kolumny te prezentują się niesamowicie stylowo i z pewnością będą pasowały to szeregu wnętrz. Ich wygląd cechuje minimalizm, a dzięki maskownicom driverów mocowanym magnetycznie całość prezentuje się niezwykle schludnie i estetycznie.

Dodatkowo, z racji na to, że mamy tu do czynienia z kolumnami aktywnymi, jedynym widocznym okablowaniem (i to też niekoniecznie, o czym za chwilę) będzie kabel zasilający i ten, który łączy system np. z telewizorem. Dzięki temu całość prezentować się może naprawdę modernistyczni i jeżeli ktoś chce zaprojektować sobie bardzo nowocześnie wyglądające wnętrze, zdecydowanie będzie to wybór dla niego.

Jednak, tak jak mówiłem, podczas wyboru sprzętu audio dla siebie, zawsze na pierwszym miejscu powinna stać jakość samego dźwięku i w tym wypadku Audio Pro A48 zdecydowanie pokazują, że są urządzeniem, które nie tylko jest w stanie dobrze wyglądać, ale też – zdecydowanie pozytywnie zaskoczy niejednego fana dobrego brzmienia. Przede wszystkim, mamy tu na pokładzie bardzo mocny wzmacniacz, który wysyła po 130 W na kanał. To wystarczy, by nagłośnić naprawdę duże pomieszczenie, więc nie trzeba będzie się martwić o brak mocy. Taki wzmacniacz napędza po dwa dwa drivery na kolumnę odpowiadające za niskie i średnie tony, które mają przekątną 5,25 cala oraz towarzyszące im pojedyncze głośniki odpowiadające za tony wysokie, które tutaj mają przekątną 2 cali. Z tyłu kolumn znajduje się także otwór zwany „basreflex” który sprawia, że niskie tony nie giną tylko są odbijane od ściany za kolumnami i rozchodzą się po pomieszczeniu.

Dzięki takiemu systemowi Audio Pro A48 grają bardzo pełnie i dynamicznie i nawet w przypadku najbardziej złożonych kompozycji żaden fragment nie zostaje przykryty przez inne pasma. Dzięki bogatemu dźwiękowi model ten świetnie nadaje się zarówno jako kolumny do oglądania filmów i seriali, jako zestaw do konsoli, a także – jako część zestawu do słuchania muzyki. Dlaczego zestawu, skoro kolumny są aktywne i do ich obsługi wystarczy tak naprawdę smartfon? Cóż, to ich kolejna zaleta.

Audio Pro A48 są bardzo wszechstronne

Kilka akapitów temu wspomniałem o zbędnym okablowaniu i faktycznie – Audio Pro A48 mogą być obsługiwane w pełni bezprzewodowo. Wystarczy na telefonie mieć aplikację Spotify, Tidal czy korzystać ze smartfona Apple, by w mig połączyć się i sterować zdalnie kolumnami. Jezeli natomiast pobierzemy aplikację Audio Pro, możemy streamować na te kolumny dźwięk z dowolnej aplikacji streamingowej. Oczywiście – to nie wszystkie możliwości. Oprócz tego głośniki bez problemu obsłużą sygnał z HDMI ARC, a więc nie będzie problemu z podłączeniem ich do każdego współczesnego telewizora. Dla wielbicieli klasyki są tu też dwa inne wejścia – optyczne TOSLINK i stereo RCA, dzięki czemu możemy podłączyć tutaj przeróżne źródła – radio, magnetofon, odtwarzacz CD czy gramofon (jednak tu potrzebny będzie przedwzmacniacz). Dodatkowo, do kolumn możemy podłączyć zarówno przez bluetooth, jak i przez sieć Wi-Fi (co jest oczywiście preferowaną metodą ze względu na wygodę), a jeżeli nic z tego nie przypadnie nam do gustu i nie chcemy sterować urządzeniem za pomocą smartfona, w zestawie z kolumnami otrzymamy specjalny pilot.

Na tym etapie można zapytać, o co chodzi z tym potencjałem i możliwą rozbudową w przyszłości. Przede wszystkim, już sam z siebie sprzęt posiada wiele ciekawych funkcji, które zapewne przypadną do gustu klientów. Najważniejszą z nich jest możliwość wirtualizacji dźwięku w trybie Virtual Surround. To z kolei pozwala na doświadczenie dźwięku przestrzennego oferowanego przez wiele platform VOD, sprawiając, że Audio Pro A48 można spokojnie zakwalifikować do grona „soundbar killerów”, ponieważ oferują one dużo szerszą scenę dźwiękową niż wybierane przez wielu do tego celu soundbary.

Jednocześnie, A48 nie ogranicza nas w tym, co chcemy zrobić z naszym zestawem audio. Platforma Audio Pro pozwala bowiem na bardzo łatwe tworzenie systemu multiroom, dzięki któremu możemy cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem w całym mieszkaniu czy domu. Dodatkowo – system wspiera restreaming, co oznacza, że nie musimy systemem multiroom zarządzać koniecznie z aplikacji. Wystarczy, że jeden jego element otrzymuje sygnał z dowolnego źródła – może to być wejście HDMI, połączenie bluetooth, TOSLINK czy przez wejście analogowe. System sam przestreamuje dźwięk do innych urządzeń, dzięki czemu nie musimy stale nim zarządzać i martwić się, czy na pewno wszystko działa poprawnie.

To pokazuje, jak wszechstronnym sprzętem są kolumny Audio Pro A48. W tym sprzęcie ponadczasowy design i elegancja łączy się z topową jakością i brzmieniem, a także – z wieloma funkcjami, które pomogą wpasować sprzęt w to, jak chcemy go używać. Bez względu więc na to, czy chcemy mieć kolumny które posłużą do nagłośnienia naszego telewizora, czy potrzebujemy sprzętu, który lepiej odda to, co dzieje się w naszej ulubionej grze, czy też chcemy mieć głośniki które najlepiej oddadzą brzmienie ulubionej muzyki, Audio Pro odnają się w tych zadaniach koncertowo.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi&Video Design