Gigantyczna zmiana w Tesli. Wnosi jazdę na nowy poziom

Zamiast dotychczasowego silnika Godot, Tesla ma przesiąść się na znacznie potężniejszy Unreal Engine, który jest doskonale znany z gier komputerowych klasy AAA. Decyzja o porzuceniu Godot na rzecz Unreal Engine 5 to wręcz strategiczny ruch, który ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu. Ten potężny silnik, dzieło Epic Games, pozwala na tworzenie niezwykle realistycznych scen 3D z zaawansowaną fizyką i dynamicznymi efektami świetlnymi.

W praktyce oznacza to, że wizualizacje na ekranie Tesli będą nie tylko przyjemniejsze dla oka, ale przede wszystkim bardziej precyzyjne i informatywne. Kierowcy będą mogli liczyć na dokładniejsze odwzorowanie pasa ruchu, realistyczne tekstury nawierzchni, a także lepsze postrzeganie głębi, co pozwoli na szybsze i bardziej intuicyjne ocenianie odległości. Dynamiczne efekty świetlne i pogodowe dodatkowo wzmocnią poczucie realizmu, ułatwiając orientację na drodze.

Unreal Engine w Tesli. Co zmieni?

Przejście na Unreal Engine jest możliwe dzięki nowym, znacznie wydajniejszym procesorom AMD Ryzen, które napędzają systemy multimedialne w nowszych Modelach S i X. To właśnie ta moc obliczeniowa pozwala na płynne renderowanie zaawansowanych grafik bez spadku wydajności. Choć na razie integracja z Unreal Engine wydaje się być w fazie testów i dostępna tylko w niektórych modelach, plany Tesli są znacznie szersze. Nieoficjalne doniesienia sugerują, że modernizacja może objąć cały system infotainment, od nawigacji po odtwarzanie multimediów.

W pakiecie oprogramowania 2025.20 znaleziono już pierwsze ślady, wskazujące na zaawansowanie prac. Te pliki binarne, znalezione w oprogramowaniu Modelu S i X, są niczym zapowiedź nowej ery. Nowa wizualizacja ma szansę sprawić, że Autopilot i FSD staną się jeszcze bardziej intuicyjne i zrozumiałe dla każdego kierowcy.

Źródła: vehiclesuggest.com (grafika), teslanorth.com.