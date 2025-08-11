Rewolucja w Android Auto - wygląda i działa o wiele lepiej

Do tej pory szuflada aplikacji w Android Auto była dość skromna. W zależności od wielkości ekranu, widzieliśmy zazwyczaj cztery lub pięć kolumn ikon. Odkrycia dokonane przez osoby analizujące kod ujawniły jednak, że Google testuje nową, bardziej rozbudowaną wersję. W tajnych ustawieniach najnowszej wersji Android Auto pojawiła się opcja zwiększenia liczby kolumn do siedmiu. Taka zmiana, choć na pierwszy rzut oka niepozorna, niesie ze sobą potężne korzyści.

Android Auto - aktualizacja interfejsu. Więcej ikon aplikacji

Im więcej ikon widzimy na ekranie jednocześnie, tym szybciej i sprawniej możemy znaleźć potrzebną aplikację. Jest to kluczowe zwłaszcza w sytuacjach, gdy musimy się zatrzymać, aby na przykład zmienić stację radiową, wybrać audiobooka, czy też szybko dostosować ustawienia. W końcu liczy się każda sekunda, a większa liczba widocznych aplikacji eliminuje konieczność przewijania, co przekłada się na wygodę i, co ważniejsze, bezpieczeństwo.

Większa liczba kolumn to naturalna odpowiedź na rosnące ekrany w nowoczesnych samochodach. Dzięki temu system będzie mógł w pełni wykorzystać ich potencjał, zamiast marnować cenną przestrzeń. Zwiększenie liczby ikon ma sens, szczególnie gdy nie powinniśmy dotykać ekranu podczas jazdy. Tym samym, kiedy już się zatrzymamy, większy i bardziej czytelny widok znacznie ułatwia obsługę.

Mimo że wielu użytkowników Android Auto narzekało na rozmaite bolączki – od problemów z prędkością, przez powiadomienia, aż po brak dostępu do pogody – rzadko kiedy w centrum dyskusji znajdowała się właśnie szuflada aplikacji. A jednak, Google postanowiło postawić na tę zmianę, która, choć zaskakująca, może okazać się niezwykle trafiona i zwiastować nowy rozdział w historii Android Auto.

Źródło: Android Police.