Motoryzacja

Rewolucja w Android Auto - wygląda i działa o wiele lepiej

Konrad Kozłowski
Rewolucja w Android Auto - wygląda i działa o wiele lepiej
Reklama

W świecie Android Auto szykuje się mała rewolucja w sposobie wyświetlania interfejsu i nawigacji.

Do tej pory szuflada aplikacji w Android Auto była dość skromna. W zależności od wielkości ekranu, widzieliśmy zazwyczaj cztery lub pięć kolumn ikon. Odkrycia dokonane przez osoby analizujące kod ujawniły jednak, że Google testuje nową, bardziej rozbudowaną wersję. W tajnych ustawieniach najnowszej wersji Android Auto pojawiła się opcja zwiększenia liczby kolumn do siedmiu. Taka zmiana, choć na pierwszy rzut oka niepozorna, niesie ze sobą potężne korzyści.

To cię zainteresuje Masz dość Android Auto? Alternatywa pojawiła się na horyzoncieTo miał być pogromca Android Auto. Będziecie srogo zawiedzeni
Reklama

Android Auto - aktualizacja interfejsu. Więcej ikon aplikacji

Im więcej ikon widzimy na ekranie jednocześnie, tym szybciej i sprawniej możemy znaleźć potrzebną aplikację. Jest to kluczowe zwłaszcza w sytuacjach, gdy musimy się zatrzymać, aby na przykład zmienić stację radiową, wybrać audiobooka, czy też szybko dostosować ustawienia. W końcu liczy się każda sekunda, a większa liczba widocznych aplikacji eliminuje konieczność przewijania, co przekłada się na wygodę i, co ważniejsze, bezpieczeństwo.

Większa liczba kolumn to naturalna odpowiedź na rosnące ekrany w nowoczesnych samochodach. Dzięki temu system będzie mógł w pełni wykorzystać ich potencjał, zamiast marnować cenną przestrzeń. Zwiększenie liczby ikon ma sens, szczególnie gdy nie powinniśmy dotykać ekranu podczas jazdy. Tym samym, kiedy już się zatrzymamy, większy i bardziej czytelny widok znacznie ułatwia obsługę.

Mimo że wielu użytkowników Android Auto narzekało na rozmaite bolączki – od problemów z prędkością, przez powiadomienia, aż po brak dostępu do pogody – rzadko kiedy w centrum dyskusji znajdowała się właśnie szuflada aplikacji. A jednak, Google postanowiło postawić na tę zmianę, która, choć zaskakująca, może okazać się niezwykle trafiona i zwiastować nowy rozdział w historii Android Auto.

Czytaj dalej poniżej

Źródło: Android Police.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Reklama
© Antyweb Sp. z o.o.