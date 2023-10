Stawiasz na winyle? Te modele gramofonów są dla Ciebie!

Muzyka pełni w naszym życiu coraz większą rolę. Dzięki aplikacjom streamingowym możemy ją mieć przy sobie zawsze i wszędzie oraz w prosty sposób odkrywać nowe utwory i wykonawców. Jednocześnie jednak – wiele osób dziś dostrzega, że streaming nie daje nam wszystkiego. Obcować z muzyką można bowiem na różne sposoby, a cyfrowa dystrybucja to tylko jeden z nich.

Drugim są chociażby analogowe nośniki, które swego czasu królowały na rynku i które odcisnęły swoje piętno na naszych ulubionych utworach czy albumach. Nie bez powodu bowiem większość płyt z lat 70’tych czy 80’tych ma długość pozwalającą zmieścić im się akurat na dwóch stronach płyty winylowej. Ponadto – nawet ułożenie piosenek na płycie było w pewnym sensie wymuszone charakterystyką winyla. Wszystkie te elementy zanikły wraz z cyfrową dystrybucją i przez lata winyle były w swego rodzaju odwrocie.

To się jednak teraz zmienia, ponieważ ludzie zaczynają odkrywać, że słuchanie muzyki z winyla daje zupełnie inny zestaw doznań, zarówno pod kątem brzmienia, jak i wszystkich elementów, które z muzyką się łączą, jak chociażby większa celebracja samego procesu czy posiadania świetnie wyglądającej kolekcji. To właśnie to sprawia, że dziś ludzie coraz chętniej sięgają po winyle, a te w statystykach sprzedaży wyprzedziły już chociażby płyty CD.

Jednocześnie – osoby, które dziś chcą zacząć swoją przygodę z winylami mają do dyspozycji bardzo szeroki wybór urządzeń, na których mogą je odtworzyć. Współczesne adaptery to bowiem urządzenia najwyższej klasy i wyposażone są w szereg technologii, o których lata temu można było jedynie pomarzyć. Jakie modele warto wybrać, jeżeli szukamy naszego pierwszego gramofonu?

Audio-Technica AT-LP60XBT

Marki Audio-Technika nie trzeba absolutnie nikomu przedstawiać, ponieważ ich produkty pojawiają się często na naszych łamach. W przypadku gramofonów firma zapewnia bardzo wysoką jakość, połączoną z nowoczesnymi, wygodnymi rozwiązaniami, dopasowanymi do potrzeb współczesnego konsumenta.

O czym mowa? Chociażby modelu AT-LP60XBT . Gramofon ten, oprócz możliwości podłączenia do klasycznego zestawu audio, pozwala także na transmisję dźwięku bezprzewodowo. Ma on wbudowany swój własny wzmacniacz, dzięki temu możemy poprzez Bluetooth przesłać dźwięk np. na słuchawki bezprzewodowe, bądź do głośników, które znajdują się w zupełnie innym pomieszczeniu.

AT-LP60XBT wyposażony jest w specjalny układ CSR BT, który pozwala wykorzystać do transmisji bezprzewodowej kodek aptX od Qualcommu, dzięki któremu jakość brzmienia przesyłanego przez Bluetooth jest znacznie lepsza, niż w przypadku użycia standardowego kodeka SBC.

Jeżeli natomiast chodzi o obsługę tego gramofonu, to mamy tu wszystkie udogodnienia współczesnych sprzętów, jak możliwość automatycznej obsługi w postaci np. mechanicznie podnoszonego ramienia. Model ten ma też wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, więc jeżeli będziemy chcieli podłączyć go do naszego systemu audio, będzie to wymagało wpięcia zaledwie dwóch kabli RCA.

House of Marley Stir It Up Wireless

House of Marley to stosunkowo młoda marka na rynku, ale zdecydowanie warta śledzenia, ponieważ jej produkty wyróżniają się na nim jak mało które. W tym wypadku wystarczy jeden rzut oka na Stir It Up Wireless by zobaczyć, że mamy do czynienia z najwyższą klasą wykonania. Mamy tu unikatowy design wykończony wyjątkowymi materiałami. Talerz gramofonu pochodzi z recyklingowanego aluminium, a obudowa to wysokiej jakości drewno bambusowe.

To sprawia, że gramofon będzie ozdobą każdego wnętrza, ale oczywiście na tym jego zalety się nie kończą. W kwestii brzmienia mamy tu świetny dźwięk, który (tak, jak w przypadku modelu Audio-Technica) możemy przesłać bezprzewodowo na dowolne urządzenie dzięki integracji z modułem Bluetooth 5.0.

To jednak nie jedyna dodatkowa umiejętność tego sprzętu. Możemy go bowiem podłączyć także do komputera przez kabel USB. Po co? Przede wszystkim po to, by dzięki Stir It Up Wireless móc zgrać ulubione płyty do pliku i potem słuchać ich także, jeżeli będziemy poza domem, bądź – by zarchiwizować swoją kolekcję. Często bowiem winyle to jedyne źródła niektórych piosenek (lub konkretnych ich wykonań/miksów), więc możliwość prostego zgrania tychże na swój komputer na pewno zostanie przez wielu melomanów doceniona.

Thorens TD 201

Jeżeli ktoś szuka gramofonu, który będzie prosty w obsłudze i zagwarantuje świetne brzmienie każdej płyty, nie można przejść obojętnie obok marki Thorens i jej modelu TD 201 . Tutaj bowiem firma postawiła na połączenie elegancji, praktyczności i najlepszych komponentów, co potwierdzają recenzje zadowolonych użytkowników.

Przede wszystkim uwagę przykuwa tu wykończenie w standardzie „piano black”, które sprawia, że model ten będzie idealnie komponował się z wieloma stylami współczesnych wnętrz i będzie ozdobą naszego salonu. Jeżeli natomiast chodzi o obsługę, to mamy tu jeden z najprostszych dla użytkownika systemów z przełącznikiem start-stop oraz ramieniem Thorens TP 71. Jeżeli chodzi o prędkości odtwarzania (czyli 33 i 1/3 oraz 45 obr/min.), to te wybierane są tu elektronicznie.

Podobnie jak w przypadku poprzedników, tutaj też mamy zamontowany przedwzmacniacz, dzięki któremu jedyne, co musimy zrobić, to podpiąć odtwarzacz do naszego domowego wzmacniacza (i oczywiście – do prądu) i możemy zacząć słuchać naszych ulubionych płyt.

Audio-Technica AT-LP120X-USB

Zestawienie zamykamy modelem, który jest przeznaczony dla osób, które naprawdę chcą mieć sprzęt, który spełni wyśrubowane wymagania. Tym jest AT-LP120X-USB , który firma Audio-Technica wyposażyła w wiele dodatkowych funkcji, pozwalających mieć pewność, że wszystko pracuje jak należy.

Przede wszystkim – mamy tu zastosowany napęd bezpośredni (w przeciwieństwie do napędu paskowego w innych modelach) który ma za zadanie zapewnić jak najwyższą stabilność obrotów. Na straży tejże stoi też inny mechanizm, czyli zegar kwarcowy w systemie Pitch Lock. Oczywiście – użytkownik może także sam kalibrować ten mechanizm, do czego służy stroboskopowy talerz znajdujący się poniżej talerza płyty winylowej.

Jeżeli chodzi o odtwarzanie – jest to także konstrukcja typu „plug and play”, ponieważ dzięki wbudowanemu przedwzmacniaczowi wystarczy, że podłączymy adapter do naszego systemu stereo by ten zaczął grać. Co ciekawe – mamy tu aż 3 prędkości obrotowe wybierane elektronicznie, czyli 33 i 1/3, 45 i 78 obr/min. Jest więc to idealne urządzenie do odtwarzania starszych polskich płyt winylowych nagranych właśnie w tym standardzie. Co więcej – tutaj także mamy możliwość podpięcia adaptera do komputera PC i zgrania płyt do formatu cyfrowego i tym samym – zachowania ich na wypadek zniszczenia się samej płyty.

Jak więc widać, jeżeli dziś ktoś ma ochotę posłuchać winyli w domowym zaciszu, ma naprawdę szeroki wybór adapterów, które nie kosztują majątku, a które łączą w sobie świetne brzmienie, wysoki poziom wykonania, łatwość użycia oraz nowoczesną technologię, jak przesyłanie muzyki przez Bluetooth bądź możliwość zgrywania winyli na PC.

Co więcej, jeżeli nie jesteśmy zdecydowani, jaki model będzie odpowiedni dla nas, zawsze możemy posłuchać, jak dany adapter gra przed zakupem. Jeżeli chcemy, w sieci sklepów Top Hi-Fi & Video Design w całej Polsce mamy możliwość umówienia się na odsłuch by zobaczyć, które z prezentowanych urządzeń będzie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design.