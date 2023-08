Game Pass w GeForce NOW. Ile to kosztuje? Jakie są gry?

Już od dziś pierwsze gry z katalogu Game Pass zawitały do chmury NVIDIA GeForce Now. To efekt podpisanej kilka miesięcy temu umowy, w której Microsoft zobowiązał się udostępnić gry innym firmom oferującym tego typu usługi.

Microsoft musi mocno przekonywać urzędników kluczowych instytucji światowych, że zakup twórców Call of Duty i Diablo wyjdzie graczom na dobre. Firma obiecuje, że dostęp do bogatego katalogu gier będzie stale rozszerzany i udostępniany także na innych platformach. Gwarancją mają być podpisane umowy z Nintendo, NVIDIA, Boosteroid i innymi firmami oferującymi granie w chmurze. Microsoft dogadał się także z Sony, efektem czego jest umowa na kontynuację wydawania serii Call of Duty na konsole PlayStation.

Choć do zaakceptowania przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft nadal nie doszło, a termin ten przedłużono do połowy października, obie firmy zdecydowały się na zmianę warunków umowy dotyczących gier w chmurze. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że prawa do strumieniowania w chmurze wszystkich obecnych i nowych gier Activision Blizzard na komputery PC i konsole wydanych w ciągu najbliższych 15 lat przeniesione zostaną na Ubisoft Entertainment SA, wiodącego globalnego wydawcę gier. Prawa te będą obowiązywać bezterminowo. Jeśli to nie przekona regulatorów brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków, to będę bardzo zdziwiony.

Microsoft nie zamierza jednak czekać na ostateczne decyzje i już podejmuje kroki pokazujące, że na poważnie podchodzi do tematu swoich obietnic i wywiązywania się z umów. Pierwsze gry z katalogu Game Pass trafiły właśnie do chmury NVIDIA GeForce Now. Możecie w nie zagrać jeśli posiadacie aktywny abonament Xbox Game Pass Ultimate lub PC Game Pass.

Game Pass w chmurze NVIDIA. W co zagramy?

Age of Empires: Definitive Edition

Age of Empires III: Definitive Edition

Age of Empires IV: Anniversary Edition

Crusader Kings III

Dead Cells

Deathloop

Gears 5

Grounded

Mount & Blade II: Bannerlord

No Man’s Sky

Pentimen

Quake

Shadowrun: Dragonfall - Director’s Cut

Stellaris

The Texas Chain Saw Massacre

Valheim

Warhammer 40,000: Darktide

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein II: The New Colossus

Nie ma tego dużo, ale to dopiero początek. W przyszłości pojawi się więcej tytułów z katalogu PC Game Pass, w które będzie można zagrać w ramach usługi NVIDIA GeForce NOW.

NVIDIA GeForce NOW. Ile to kosztuje?

NVIDIA GeForce NOW oferuje 3 plany do wybory: Bezpłatny z podstawowymi serwerami i 1-godzinnymi sesjami grania, Priority z dostępem do komputerów klasy premium oferujących rozdzielczość do 1080p oraz technologię RTX i 6-godzinnymi sesjami oraz Ultimate z komputerami wyposażonymi w najmocniejsze karty z serii GeForce RTX 4080, rozdzielczością do 4K, 120 FPS i 8-godzinnymi sesjami.

Plan Priority kosztuje 49 zł miesięcznie lub 249 zł na pół roku, natomiast plan Ultimate to koszt 99 zł miesięcznie lub 490 zł na pół roku. Ci, którzy zdecydują się na najdroższy plan będą mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw kart RTX 4080 - od architektury Ada Lovelace, która przekłada się na ogromny skok zarówno w zakresie wydajności sprzętu, jak i jakości grafiki za sprawą sztucznej inteligencji, po ray tracing, DLSS 3 i mniejszą latencję dzięki zastosowaniu technologii Reflex, która wspólnie z pozostałymi rozwiązaniami nie tylko dostarcza niesamowitych wrażeń wizualnych, ale oferuje przewagę w rozgrywce, kiedy o wygranej decyduje każda milisekunda.