Czas na DLSS 3.5, Cyberpunk 2077 będzie wyglądał jeszcze lepiej

DLSS 3.5 ponownie podnosi poprzeczkę

Jak na fakt, że RED Engine, na którym powstał Cyberpunk 2077, miał już nie był rozwijany przez CD Projekt RED, to trzeba przyznać, że liczba zmian wprowadzona w nim w ostatnim czasie musi robić wrażenie. Nasz rodzimy deweloper bardzo blisko współpracuje z NVIDIA i praktycznie każda nowa technologia dostępna na kartach z rodziny GeForce RTX, w pierwszej kolejności dostępna jest w grze Cyberpunk 2077. Nie inaczej będzie w przypadku DLSS 3.5, która wprowadza nową funkcję o nazwie Ray Reconstruction, poprawiającą jakość obrazu ray tracingu dla wszystkich procesorów graficznych GeForce RTX poprzez zastąpienie ręcznie dostrajanych "denoiserów" (odszumiaczy) siecią sztucznej inteligencji wyszkoloną przez superkomputer NVIDIA, która generuje piksele wyższej jakości pomiędzy próbkowanymi promieniami.

NVIDIA ogłosiła, że rozwiązanie to zadebiutuje wraz z dodatkiem do Cyberpunka 2077 - Widmo wolności, czyli już pod koniec września. Poza tym DLSS 3.5 będzie dostępny jeszcze w tym roku w takich grach jak Alan Wake 2 (premiera 27 października) oraz w grze Portal z aktualizacjami RTX (jesienią). DLSS 3.5 pojawi się również w usłudze GeForce NOW w grach Alan Wake 2 i Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Oprócz gier, DLSS 3.5 poprawia również jakość obrazu w aplikacjach do tworzenia 3D w czasie rzeczywistym. Rekonstrukcja promieni zostanie uwzględniona w nadchodzących wydaniach D5 Render, Chaos Vantage i NVIDIA Omniverse.

Jeśli wybieracie się do Kolonii, to DLSS 3.5 możecie zobaczyć w akcji na stoisku NVIDIA (hala 2.1, stoisko A10) w dniach od 23 do 27 sierpnia. Przy okazji firma poinformowała również, że GeForce NOW od czwartku, 24 sierpnia, będzie wspierał Xbox PC GamePass. Oznacza to, że posiadając abonament Microsoftu będziecie mogli grać w gry wspierane przez GeForce NOW i dostępne w ramach PC GamePass. Dokładna lista dostępnych tytułów zostanie opublikowana w czwartek.