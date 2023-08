Samsung zapowiada ważną aktualizację dla starszych telewizorów! Sprawdź czy skorzystasz!

Telewizory Samsung są jednymi z najchętniej wybieranych produktów tej kategorii w Polsce. Koreański producent lata temu zaskarbił sobie serca szerokiej publiczności, z każdym rokiem serwując coraz to nowsze modele — oparte na nowych technologiach, jeszcze szybsze i bardziej wypasione. W ostatnich latach firma dość mocno stawia na graczy. I nie mam tu na myśli wyłącznie dostępnego tam trybu gry czy wsparcia dla najnowszych technologii pozwalających wycisnąć ostatnie poty z konsol i komputerów, ale także... granie w chmurze. Jednak jak na poważną nowość przystało — opcja Gry w Chmurze była dotychczas dostępna wyłącznie na najnowszych modelach ich telewizorów. Teraz gigant zapowiada, że Gaming Hub trafi także do nieco starszych urządzeń.

Telewizory Samsung z 2020 otrzymają aktualizację z dostępem do gier w chmurze!

Gaming Hub to moduł, który został oddany w ręce użytkowników telewizorów Samsung w ubiegłym roku. Zaoferował on wówczas wsparcie wyłącznie dla najnowszych modeli telewizorów. Od tego czasu sporo się jednak zmieniło. Usługa stopniowo, krok po kroku, zawitała także na inne urządzenia marki. Można ją znaleźć chociażby w ich monitorach do gier czy zapowiedzianym w ubiegłym tygodniu projektorze Freestyle drugiej generacji Podczas wczorajszej prezentacji na Gamescomie, Mike Lucero z Samsunga ogłosił, że starsze modele telewizorów (te z Tizenem, które trafiły do sklepów w 2020 roku) także otrzymają dostęp do usług związanych z graniem w chmurze oferowanych w nowszych produktach firmy.

Dzisiaj z ogromną radością ogłaszamy, że jeszcze w tym roku rozszerzymy dostęp do aplikacji cloud gamingowych na modele telewizorów z rocznika 2020, dzięki czemu dziesiątki milionów graczy będą mieli dostęp do swoich ulubionych gier i usług.

Póki co nie padły żadne konkretne daty związane z wprowadzeniem nowych funkcji w debiutujących trzy lata temu urządzeniach. Z dotychczasowych informacji wynika jednak, jakoby aktualizacja miała zawitać do telewizorów przed końcem roku. Rozbudowa usługi Gaming Hub o możliwość korzystania z platform takich jak Xbox Game Pass czy GeForce Now na nowszych modelach telewizorów stanowi krok w kierunku umożliwienia dostępu do gier w chmurze bez konieczności posiadania osobnego urządzenia do grania. Nie potrzeba wówczas ani mocnego komputera, ani nawet konsoli. Wystarczy podłączyć pada do telewizora i możemy cieszyć się solidnym doświadczeniem!

Granie w chmurze. To w nim tkwi przyszłość gier - zwłaszcza wśród tzw. casuali

Cloud gaming wciąż budzi ogrom kontrowersji — zwłaszcza wśród najprawdziwszych graczy, dla których granie na czymkolwiek bez karty graficznej za kilka tysięcy złotych jest poniżej godności. A zarabiające najwięcej gry mobilne w ogóle nie istnieją w ich słownikach. Warto jednak mieć na uwadze, że granie w chmurze rozwija się w ekspresowym tempie. I choć wciąż dalekie jest ono od ideału, to z każdym rokiem widać progres. I myślę, że dla wielu niedzielnych graczy taka opcja będzie bardziej niż satysfakcjonująca. Bez dodatkowych opłat, bez dodatkowych sprzętów. Dostępna bezpośrednio w telewizorze, który już mają — wystarczy tylko kontroler.

