Gracie w chmurze i korzystacie z NVIDIA GeForce NOW? Już teraz najwyższy plan 3080 zmienił się w Ultimate i za tę samą cenę otrzymacie dostęp do serwerów wyposażonych w najmocniejsze karty graficzne GeForce RTX 4080.

Historia Google Stadia mogłaby pokazywać, że granie w chmurze się nie sprawdza. Usługa jak szybko się pojawiła, tak szybko się zwinęła i dołącza do innych pomysłów, które trafiają na jedno wielkie cmentarzysko projektów Google. Na szczęście inne firmy wciąż widzą w tego typu rozgrywce ogromny potencjał, stale się rozwijają i oferują graczom nowe możliwości. Tak jest z graniem w chmurze Xbox (xCloud), tak jest w przypadku niedostępnej w Polsce usługi Amazon Luna. I przede wszystkim widać to po NVIDIA GeForce NOW, które właśnie zaprezentowało zupełnie nowy plan oferujący niedostępne wcześniej rozwiązania oferujące rozgrywkę na najwyższym poziomie jakości. A wszystko za sprawą zapowiedzianych wczoraj nowych kart graficznych z rodziny GeForce RTX 4080.

Nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 40 korzystają z architektury Ada Lovelace, która przekłada się na ogromny skok zarówno w zakresie wydajności sprzętu, jak i jakości grafiki za sprawą sztucznej inteligencji. Ray tracing, DLSS 3 i mniejsza latencja dzięki zastosowaniu technologii Reflex to gwarancja nie tylko niesamowitych wrażeń wizualnych, ale i przewaga w rozgrywce, kiedy o wygranej decyduje każda milisekunda.

NVIDIA GeForce NOW do tej pory oferowała 3 plany: Bezpłatne z podstawowymi serwerami i 1-godzinnymi sesjami grania, Priority z dostępem do komputerów klasy premium obsługujących technologię RTX i 6-godzinnymi sesjami oraz 3080 z komputerami wyposażonymi w najmocniejsze karty z serii RTX 3080, rozdzielczościami 1440p i 120 FPS i 8-godzinnymi sesjami. NVIDIA zdecydowała się teraz zastąpić ten ostatni plan zmieniając go w wariant Ultimate oferujący najwyższą dostępność jakość rozgrywki za te same pieniądze.

Karty graficzne GeForce RTX 4080 trafiają do NVIDIA GeForce NOW. Granie na najwyższym poziomie

Za 99 zł miesięcznie lub 490 zł co pół roku gracze otrzymują na ten moment dostęp do serwerów z kartami GeForce RTX 3080 (RTX ON) z wyłącznym dostępem do najszybszych serwerów, sesji o długości 8 godzin, rozdzielczości do 4K i do 120 klatek na sekundę. Zmiana nazwy planu na Ultimate to także aktualizacja serwerów do najmocniejszych maszyn działających w oparciu o najnowsze karty z rodziny GeForce RTX 4080. Wraz z aktualizacją, gracze otrzymają dodatkowo możliwość skorzystania z dobrodziejstw technologii Reflex. Stworzona została w celu optymalizacji i pomiaru opóźnień systemu. Pozwala szybciej namierzać cel, zapewnia krótszy czas reakcji i najlepszą precyzję celowania w grach turniejowych oferując do 240 klatek na sekundę.

Cyberpunk 2077 z RTX w usłudze NVIDIA GeForce NOW

Na chwilę obecną nie do końca wiadomo, kiedy aktualizacja wszystkich serwów zostanie zakończona. NVIDIA podkreśla, że modernizacja rozwiązań GeForce RTX SuperPod właśnie trwa. Gdy ulepszone serwery będą gotowe, zmiana zostanie wprowadzona automatycznie, co z pewnością będzie zauważalne w większości grach dostępnych w katalogu usługi.

Jednocześnie NVIDIA poinformowała, że GeForce NOW trafi niebawem na ekrany.... w samochodach. Pierwszymi producentami, którzy współpracują z NVIDIA w ramach ekosystemu NVIDIA DRIVE są Hyundai Motor Group, BYD oraz Polestar i to właśnie ich samochody wkrótce będą mogły stać się rozbudowanym centrum rozrywki w trasie.