Galaxy Z Fold7 rozebrany na części. Oto koszmar serwisantów

Samsung Galaxy Z Fold7 to najnowszy składak w ofercie koreańskiego producenta, który obiecuje jeszcze lepsze doświadczenia z użytkowania tego typu sprzętów. Większy ekran 21:9 o przekątnej 8 cala, jeszcze smuklejsza forma, wygodniejszy do trzymania i pisania niż kiedykolwiek, dzięki czemu możesz sprawniej wykonywać swoje zadania. Nowe zawiasy gwarantujące większą niezawodność przy wielokrotnym składaniu i rozkładaniu urządzenia, jeszcze lepsze aparaty, ośmiordzeniowy procesor Snapdragon, 12 GB pamięci RAM i bateria o pojemności 4400 mAh. Galaxy Z Fold7 pod niemal każdym względem jest lepszy od swojego poprzednika, o czym świadczą testy i recenzje.

Samsung Galaxy Z Fold7. W domu go nie naprawisz

Jednak każde urządzenie elektroniczne psuje się. A chyba nikt nie lubi sytuacji, w którym tracimy dostęp do smartfona i musimy udać się do serwisu – najczęściej autoryzowanego, który ma odpowiednie narzędzia do wymiany uszkodzonego elementu, lub jego naprawy. Od lat jednak trwa dyskusja nad tzw. prawem do naprawy, gdzie to sami użytkownicy decydować mają, gdzie oddadzą swój sprzęt. Niektórzy mają na tyle samozaparcia, że chcą dokonać napraw we własnych domach. Niektórzy producenci ułatwiają takie naprawy, oferując części zamienne i oprzyrządowanie pomagające dostać się do wnętrza smartfonu, czy komputera. Na liście firm mamy zarówno Apple, jak i Samsung, które oferują programy „domowych napraw”. Jednak patrząc na poniższe wideo udostępnione przez iFixit, można śmiało założyć, że składanego Samsunga Galaxy Z Fold7 w domu nie naprawimy.

Ocena 3/10 nie pozostawia wątpliwości. Samsung Galaxy Z Fold7 jest koszmarem serwisantów i praktycznie nie nadaje się do samodzielnej naprawy, czy nawet wymiany bardziej przystępnych elementów w zaciszu domowym. Oddanie go do autoryzowanego serwisu wydaje się jedyną opcją, bo tylko tam posługiwać się będą odpowiednim sprzętem. Najbardziej podatny na uszkodzenia, elastyczny ekran objęty jest dodatkową ochroną. Samsung oferuje darmową wymianą folii zabezpieczającej w swoich smartfonach z serii Fold i Flip w ramach gwarancji:

Po upływie gwarancji wymiana folii jest odpłatna. Nie można jednak robić tego samodzielnie. Samsung przestrzega przed tego typu praktykami i zaprasza do kontaktu z autoryzowanym serwisem, który wykona wszystkie prace w kontrolowanych warunkach. Z innymi naprawami też lepiej udać się do odpowiednich miejsc, gdyż własnoręczne próby z niemal całą pewnością zakończą się niepowodzeniem...