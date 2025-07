Z Fold 7 stracił lubianą funkcję. Nie było innego wyjścia

Samsung Galaxy Z Fold 7 względem poprzedniego modelu to prawdziwa rewolucja. Zmieniło się właściwie wszystko, a przede wszystkim wymiary, które teraz dorównują chińskiej konkurencji. Nie byłoby to możliwe bez rezygnacji z pewnej funkcji, której brak może być dla części fanów Samsunga trudny do zaakceptowania.

Samsung Galaxy Z Fold rozstał się z S Penem

Powyższy nagłówek wyjaśnia właściwie wszystko. Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 porzucił wsparcie dla rysika S Pen. Niestety tym razem nie da się go po prostu dokupić wraz z dedykowanym etui. Smartfon pozbawiony jest warstwy na wyświetlaczu odpowiedzialnej właśnie za współpracę z rysikiem. Skąd taka decyzja Samsunga? Cóż, powód jest prozaiczny. Na ten moment nie było technicznej możliwości tak drastycznego odchudzenia smartfona bez rezygnacji z dodatkowej warstwy na ekranie.

Reklama

Mamy jednak dobrą wiadomość. Wygląda na to, że Samsungowi też brakuje S Pena i firma usiłuje w jakiś sposób zmienić ten stan rzeczy.





Wsparcie dla rysika w serii Z Fold: Samsung nie powiedział ostatniego słowa

W ostatnich dniach przez media przetoczyły się wypowiedzi przedstawicieli koreańskiego producenta. Wynika z nich, że doskonale rozumieją to, że części użytkowników brakuje wsparcia dla S Pena. Co planują z tym zrobić? Niestety w przypadku Z Folda 7 sytuacja jest jasna. Konstrukcja smartfona nie pozwala na przeprowadzenie żadnej modyfikacji. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości rysik S Pen nie wróci do serii Z Fold.

Zawsze coś kosztem czegoś

Obecnie mamy klasyczną sytuację coś kosztem czegoś. Samsung Galaxy Z Fold 7 jest zauważalnie cieńszy od poprzednika, ale za to nie wspiera rysika S Pen, co ten potrafił. Ciężko oprzeć się wrażeniu, że Samsung podjął jedyną słuszną decyzję w tej sytuacji. Zdecydowana większość użytkowników woli, by Z Fold był cieńszy, niż żeby wspierał rysik.

Cóż, inżynierowie Samsunga właśnie otrzymali kolejne wyzwanie. Czy uda im się opracować taki smartfon, który będzie i bardzo smukły, i wyposażony we wsparcie dla rysika? Trzymamy kciuki.