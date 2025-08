Samsung Galaxy S25 FE bez tajemnic! Premiera już niebawem, co wiemy o smartfonie?

Samsung Galaxy S25 FE to propozycja, która wzbudza sporo emocje. Choć na pierwszy rzut oka model ten niewiele różni się od swojego poprzednika, to producent zdecydował się na kilka zmian, które nie przejdą niezauważone. Wśród nich nie brakuje również tych, które można określić mianem kontrowersyjnych. Te ostatecznie dotyczą jednych z najbardziej wrażliwych elementów współczesnej elektroniki: baterii i kwestii ładowania.

Galaxy S25 FE ma zaoferować 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED LTPO o adaptacyjnym odświeżaniu do 120 Hz. Użytkownicy mogą liczyć na jeszcze wyższą jasność, nowocześniejsze technologie oraz lepszą jakość obrazu. Nowy model wyróżniają cieńsze ramki oraz smuklejsza konstrukcja. Smartfon ma mieć raptem 7,4 mm. Dla porównania: poprzedni model miał 8 mm. Samsung zadbał także o ergonomię: masa smartfona spadła do 190g, co znacząco poprawia komfort codziennego użytkowania.

Reklama

Pod względem zaplecza fotograficznego Galaxy S25 FE niespecjalnie zaskoczy jakimiś rewolucyjnymi zmianami. Na tylnym panelu nadal znajdziemy trzy obiektywy: główny 50MP, ultraszerokokątny 12MP oraz teleobiektyw 8MP. Nowością jest ulepszony przedni aparat do selfie: zamiast 10MP otrzymać mamy 12MP, co przełoży się na lepsze autoportrety i rozmowy wideo.

Sercem Galaxy S25 FE będzie procesor Exynos 2400. Samsungowy układ, który ma zapewnić płynną pracę nawet podczas bardziej wymagających zadań. W zależności od wersji, użytkownik otrzyma 8GB RAM i 128GB lub 256GB szybkiej pamięci na dane. Smartfon zadebiutuje z nową nakładką One UI 8 oraz gwarancją siedmioletniego wsparcia aktualizacjami, co ma przełożyć się na jego długowieczność.

Jednym z najbardziej dyskusyjnych elementów pozostają jednak zmiany dotyczące baterii. Wbrew poprzednim doniesieniom o cięciu pojemności, najświeższe przecieki mówią o zastosowaniu większego ogniwa: aż 4,900 mAh, co stanowi istotny wzrost względem 4,700 mAh w Galaxy S24 FE. Udało się to osiągnąć przy zachowaniu cieńszej obudowy. Co istotne, wzrosnąć ma także szybkość ładowania. Zwiększono bowiem moc z 25W do 45W, co ostatecznie przełoży się na znacznie krótszy czas ładowania. Dodatkowo urządzenie będzie wspierało szybkie ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi2.1.0 o mocy 15W, choć nie skorzystamy tutaj z magnetycznych akcesoriów typu MagSafe.

Samsung Galaxy S24 FE

Kiedy Samsung Galaxy S25 FE trafi do sklepów?

Samsung potwierdził, że Galaxy S25 FE zadebiutuje wcześniej niż zeszłoroczny model. Konkretów w temacie spodziewać się można jakoś w drugie połowie miesiąca – ewentualnie na początku września. Jeśli uda się to zrobić w miarę sprawnie, to byłaby to spora zmiana, bowiem zeszłoroczny model trafił do sklepów dopiero w październiku. Czyżby tym razem Samsung chciał zdążyć przed iPhone'ami? Na to wygląda! Nie zmienia to jednak faktu, że nowy model zapowiada się ciekawie i bez wątpienia będzie jednym z najciekawszych kąsków na androidowym rynku.