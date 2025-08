Szalony plan kosmiczny. Wykonają go do 2030 roku

NASA ogłasza przyspieszenie prac nad księżycowym reaktorem jądrowym. Zamiast dotychczasowego planu budowy instalacji o mocy 40 kW, agencja chce umieścić na Srebrnym Globie znacznie potężniejszy i to jeszcze przed końcem dekady.

Amerykańska agencja kosmiczna znacząco przyspiesza prace nad pierwszym reaktorem jądrowym, który ma zasilić przyszłe bazy na Księżycu. Zamiast wcześniej planowanego reaktora o mocy 40 kilowatów, agencja ma zamiar postawić na znacznie potężniejszy – o mocy 100 kilowatów – i umieścić go na Srebrnym Globie jeszcze przed końcem dekady. Nowe założenia mają zostać oficjalnie ogłoszone w tym tygodniu przez tymczasowego szefa NASA, Seana Duffy’ego, jak informuje Politico.

NASA chce zbudować reaktor jądrowy na Księżycu

Nie można zignorować faktu, że w związku z ostatnimi zawirowaniami wokół NASA, jest to znacząca zmiana w strategii NASA, która od lat rozwijała koncepcję wykorzystania energii jądrowej na Księżycu jako niezawodnego źródła zasilania dla przyszłych misji załogowych. W przeciwieństwie do energii słonecznej, reaktory jądrowe mogą pracować nieprzerwanie także w warunkach księżycowej nocy, która trwa aż dwa tygodnie ziemskie, co czyni je kluczowym elementem długoterminowej obecności człowieka poza Ziemią.

Według ustaleń Politico, dyrektywa, którą wkrótce ogłosi Duffy, zobowiązuje NASA do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę 100-kilowatowego reaktora. Ma on trafić na Księżyc do 2030 roku i odegrać kluczową rolę w ramach programu Artemis, który zakłada powrót astronautów na Księżyc oraz utworzenie pierwszych stałych baz.

Ambitny ruch USA ma także wymiar geopolityczny. Chiny również pracują nad załogowym programem księżycowym i planują budowę własnej bazy. Według Politico, amerykańska administracja obawia się, że jeśli Chiny jako pierwsze uruchomią księżycowy reaktor, mogą ogłosić tzw. „strefę wyłączności” wokół swojej instalacji. Taki krok mógłby w praktyce ograniczyć swobodę działania Stanów Zjednoczonych na Księżycu.

Grafika: NASA