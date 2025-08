Tego o krabach nie wiedzieliśmy. Niecodzienny eksperyment

Naukowcy z Uniwersytetu w Exeter wykorzystali robota kraba, by zbadać, jak samce krabów skrzypków rywalizują o partnerki. Eksperyment ujawnił, że kraby elastycznie dostosowują swoje zachowania godowe do obecności konkurencji. Nawet jeśli tą konkurencją jest robot z drukarki 3D.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Exeter stworzył robota kraba, który pomógł odkryć, jak samce krabów skrzypków dostosowują swoje zachowanie w rywalizacji o względy samic. „Wavy Dave”, bo tak nazwano urządzenie, udowodnił, że nawet u bezkręgowców strategia godowa nie jest sztywna, lecz zależy od otoczenia i zachowań rywali.

Szczypcowy taniec godowy

Kraby skrzypki słyną z tego, że samce posiadają jedną przerośniętą szczypcę, której używają do przyciągania partnerek – stojąc przed wejściem do swojej nory, energicznie nią machają. Samice zwracają uwagę na rozmiar szczypiec i tempo machania – im większy i bardziej dynamiczny ruch, tym większe szanse na sukces reprodukcyjny. Nowe badanie, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B, pokazuje, że samce potrafią dostosować intensywność tych zachowań w zależności od tego, co robią ich sąsiedzi.

Na błotnistych równinach południowej Portugalii, gdzie żyją tysiące krabów skrzypków, Wavy Dave został ustawiony 30 cm od nory wybranego samca. Robot, za pomocą aplikacji sterowanej przez Bluetooth, rytmicznie machał swoją sztuczną szczypcą. Kamery zarejestrowały reakcje prawdziwych krabów. Gdy robot się aktywował, samce znacznie wydłużały czas własnych pokazów – ale, co ciekawe, nie zwiększały ich tempa.

Zachowanie samców zmieniało się też w zależności od „wielkości” przeciwnika. Gdy Wavy Dave miał dużą szczypcę, samce chętniej rezygnowały z rywalizacji i chowały się do nory. Badacze sugerują, że kraby potrafią kalkulować swoje szanse i unikać konfrontacji, gdy są na przegranej pozycji – być może z obawy przed atakiem lub stratą energii.

Choć większość samców reagowała zgodnie z przewidywaniami, niektórzy potraktowali robota jak realne zagrożenie. Autor badania, Joe Wilde wspomina, że jeden z samców wyrwał Wavy Dave’owi szczypcę, przez co musieli przerwać eksperyment i zrestartować robota. Samice natomiast szybko orientowały się, że coś jest nie tak i ignorowały „dziwnego” amanta.

Grafika: Joe Wilde / University of Exeter