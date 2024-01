Fortnite może zaskoczyć graczy! Takiej współpracy nikt się nie spodziewał

W Fortnite dzieje się naprawdę wiele

Epic Games stało się absolutnym mistrzem jeśli chodzi o eventy w grze i najróżniejsze współprace. W tej produkcji pojawiały się już wydarzenia z takimi artystami jak Travis Scott lub Ariana Grande czy takimi markami jak Dragon Ball, Boku no Hero Academia, Attack on Titan, John Wick, Family Guy, Rick & Morty… cóż, chyba łatwiej by było wymienić, kto w Fortnite się nie pojawił. Mało tego, nawet w ostatnim czasie byliśmy świadkami Wielkiego Wybuchu, który rozpoczął nowy rozdział w grze, a twórcy od razu zapowiedzieli dwa nowe tryby, które na dniach trafią do gry, oraz specjalne wydarzenie muzyczne, które było reklamowane The Weekndem.

Jednym z tych trybów jest współpraca LEGO z Fortnite’em, który wygląda jak wersja Minecrafta z klockami LEGO. Tryb survival, w którym gracze wcielają się w ulubione postacie w zupełnie nowej odsłonie. Gracze mogą skorzystać z domyślnego trybu Przetrwania, w którym trzeba stawić czoła przeciwnościom losu. Zbieranie i wytwarzanie zasobów potrzebnych do budowania wszelakich konstrukcji i walka z potężnymi wrogami podczas zwiedzania świata to dopiero początek! Gracze, którzy nie chcą ograniczeń i chcą skupić się na własnych doświadczeniach mogą wybrać tryb Piaskownicy, gdzie można przywoływać konstrukcje i przedmioty bez konieczności szukania zasobów.

Kolejną, całkowicie nową grą w ramach Fortnite jest Rocket Racing od twórców Rocket League — studia Psyonix. To dynamiczne, szalone wyścigi oferujące stale rozwijający się katalog torów, doskonaląc swoje umiejętności driftu, latania, używania turbo i wykonywania powietrznych uników. Gra oferuje zabawę w pojedynkę lub ze znajomymi, a do tego sieciowe wyścigi rankingowe i prywatne. Epic Games, jak można się domyślić, nadal pracuje nad kolejnymi współpracami.

Super Meat Boy czy The Binding of Isaac w Fortnite?

Edmund McMillen, twórca takich gier jak Super Meat Boy, The Binding of Isaac, The End is Nigh i The Legend of Bum-bo potwierdził w poście na X (dawniej Twitter), że rozmawiał z twórcą Fortnite na temat możliwego połączenia sił w przyszłości. Z odpowiedzi McMillena nie wynika jasno, na czym stanęły rozmowy i czy zostały ustalone jakieś konkrety — jednak warto zaznaczyć, że Epic Games sięgał już wcześniej po współprace z mniejszymi twórcami, kiedy połączyło siły z Among Us od Innersloth.

Czy współpraca z McMillenem przełoży się na nowe tryby w grze (może jakiś roguelike, jak The Binding of Isaac, albo trudna platformówka jak Super Meat Boy), czy może na nowe skórki? Ciężko powiedzieć, jednak można się tym ekscytować — a jeśli jakimś cudem nie słyszeliście o grach McMillena, to koniecznie nadróbcie zaległości. The Binding of Isaac: Rebirth to gra, przy której spędziłem kilkaset godzin, a ukończenie Super Meat Boya to jedno z moich większych osiągnięć.

