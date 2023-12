Rozwałka w świecie klocków. LEGO Fortnite pojawi się już za chwilę!

LEGO Fortnite (i nie chodzi JESZCZE o fizyczne zestawy klocków) to coś, na co czekałem. Będę mógł w to zagrać już jutro.

LEGO Fortnite to szalony pomysł, który niezwykle przypadł mi do gustu

Niedawno informowaliśmy, że Epic Games planuje mnóstwo nowości w Fortnite. Wielki Wybuch, który rozpoczął nowy rozdział w grze, to dopiero początek rewelacji — twórcy od razu zapowiedzieli dwa nowe tryby, które na dniach trafią do gry, oraz specjalne wydarzenie muzyczne, które było reklamowane The Weekndem — artysty raczej nikomu przedstawiać nie trzeba, tym bardziej, że w tym roku grał koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie (a dziś dowiedzieliśmy się, że w setliście znajdzie się również Kendrick Lamar).

Jednym z tych trybów jest współpraca LEGO z Fortnite’em. Wiele osób może zakładać, że taka współpraca zaowocuje zestawami klocków LEGO w sklepach — i to zapewne również okaże się wkrótce prawdą, lecz Epic zaskoczył, gdyż początkiem tej współpracy jest… specjalny tryb w grze wideo. I zadebiutuje on już jutro.

LEGO Fortnite debiutuje już 7 grudnia 2023 roku

LEGO Fortnite pojawi się w grze już jutro, 7 grudnia 2023 roku, a dziś dostaliśmy oficjalny zwiastun tego trybu, który bez dwóch zdań podgrzał atmosferę. Całość prezentuje się zaskakująco dobrze — to „po prostu” Fortnite w świecie z klocków LEGO. Jak mówi klasyk — „tylko tyle i aż tyle”. Nie jest jeszcze dokładnie opisane, na czym całość będzie polegać, poza tym, że spotkamy tam wiele „przygód” — jednak na stronie LEGO znajduje się jednak informacja, która może sugerować, że budowanie będzie tutaj kluczowym aspektem (co nie powinno dziwić).

Źródło: LEGO

Warto w tym miejscu również wspomnieć o niespodziance przygotowanej dla graczy przez Epic Games. Już w ten weekend aż 1200 strojów w standardowym stylu Fortnite otrzymało dodatkowy styl LEGO. Stylów LEGO będzie można używać właśnie w nadchodzącym trybie, a co najważniejsze — style LEGO dla posiadanych już strojów zostaną automatycznie dodane do szafki bez dodatkowych kosztów. To samo dotyczy wielu istniejących już emotek, których można używać ze stylami LEGO swoich strojów. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło, grafika wyróżniająca: LEGO / Fortnite