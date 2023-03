Oderwać się od starego Windowsa nie jest łatwo - szczególnie jeśli system działa - choć jeszcze kilka miesięcy temu Jakub zastanawiał się, jak można pracować na komputerze z systemem starszym niż Windows 10. Jednak są wciąż osoby, które bez problemu poruszają się w środowisku Windows 7 i 8 i nie widzą konieczności zmiany na nowszą wersję - jednak prędzej czy później będą musiały to zrobić. Jeśli nie z własnej woli, to pod przymusem zewnętrznych twórców oprogramowania, którzy porzucają wsparcie dla tych leciwych już, z punktu widzenia dat wydania, systemów.

O tym, że Microsoft nie chce o nich myśleć wiemy doskonale - koniec wsparcia technicznego dla Windows 7 i 8 była kwestią czasu i nie mamy co liczyć na pomoc, aktualizacje czy jakiekolwiek dalsze udoskonalenia. Firma jest tak zdeterminowana, by użytkownicy korzystali z nowych wersji okienek, że nawet ich flagowa przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 110 wspierana jest wyłącznie na systemach Windows 10 i Windows 11. Podobnie jest w przypadku oprogramowania dla deweloperów - WebView2 SDK. Ono też zarezerowane jest dla Windows 10 i 11.

Koniec wsparcia dla aplikacji na Windows 7 i 8. Nie każdy zapomina o użytkownikach tych systemów

W ślad za Microsoftem idą inni deweloperzy. O tym, że Google kończy wsparcie dla systemów Windows 7 i Windows 8 wiemy od dłuższego czasu. Chcecie korzystać z nowych wersji przeglądarki Chrome? Musicie zaktualizować swoje systemy do Windows 10 lub 11. Co ciekawe, w związku z tym przestaną działać także inne aplikacje wykorzystujące Chrome do wyświetlania treści - w tym Valve, które potwierdziło, że od stycznia przyszłego roku kończy wsparcie dla Steam na tych dwóch starszych systemach operacyjnych.

Jednak nie wszystko stracone. Nieco dłuższe wsparcie dla Windows 7 i 8 oferować ma Mozilla ze swoją przeglądarką Firefox. Potwierdza to ‍Michael Kaply z Mozilli, który we wpisie na portalu służącym do zgłaszania błędów w Firefox - Bugzilla - informuje, że aplikacja będzie wspierana przynajmniej do trzeciego kwartału 2024 r. Dotyczy to jednak wersji ESR przeglądarki. Wersja Extended Support Release (ESR) programu Firefox to oficjalna wersja stworzona z myślą o dużych organizacjach (np. uniwersytetach lub firmach), które chcą korzystać z programu Firefox na wielką skalę. Kanał ESR nie oferuje najnowszych funkcjonalności, ale zawiera najnowsze poprawki stabilności i bezpieczeństwa. Kaply podaje, że Firefox 115 w wersji ESR udostępniony zostanie w lipcu tego roku i przez przynajmniej rok przeglądarka ta będzie działać na systemach Windows 7 i 8.