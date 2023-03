Nowa era pracy zdalnej. Microsoft Teams dostanie nową aplikację!

Microsoft Teams powstał w 2017 roku, lecz nie jest tajemnicą, że większość z nas zaczęła korzystać z tej platformy w 2020 roku. To właśnie wtedy, w związku z pandemią wirusa COVID-19, wiele firm, szkół czy uczelni przeszło na system zdalny — i Teams to obok Zooma jedna z najważniejszych aplikacji, które stały się dla nas codziennością.

W tej chwili w każdym miesiącu z Teamsa korzysta ponad 280 milionów ludzi na całym świecie, co tylko pokazuje, jak istotna jest platforma Microsoftu. W tej chwili aplikacja giganta z Redmond to w istocie nowoczesne miejsce pracy... które jednak nie było idealne. Wszystko można było dostosować pod własne potrzeby dzięki dodatkom — jak informuje Microsoft, w sklepie znajduje się 1900 aplikacji oraz ponad 100 000 customowych aplikacji, które bezproblemowo integrują się z platformą Teams. Teraz jednak przyszedł czas na poważne zmiany.

Całkowicie przeprojektowana aplikacja Microsoft Teams

Microsoft zapewnia, że nowa aplikacja jest zbudowana na fundamencie szybkości, wydajności, elastyczności i (sztucznej) inteligencji, dzięki czemu ma zapewnić nawet dwa razy wyższą wydajność przy o połowę mniejszym zużyciu pamięci, co przełoży się na możliwość zaoszczędzenia czasu i bardziej wydajnej współpracy. Firma zapewnia, że usprawniła także doświadczenie użytkownika, aby aplikacja była prostsza w użyciu i pozwalała na łatwiejsze znalezienie wszystkiego w jednym miejscu — trzeba przyznać, że dotychczasowa aplikacja faktycznie bywała nieczytelna. Microsoft przyznaje również, że wszystkie nadchodzące ulepszenia stanowią podstawę do używania sztucznej inteligencji, co firma, na której czele stoi Satya Nadella, ogłosiła już jakiś czas temu, inwestując kolejny raz w OpenAI. Przyjrzyjmy się najważniejszym ulepszeniom.

„Szybkość. Jestem szybki.”

Jednym z głównych założeń nowej wersji Teams jest dwukrotne przyspieszenie pracy przy użyciu połowy zasobów systemowych. Microsoft informuje, że aby to osiągnąć, musiał dokonać gruntownej inwestycji w przebudowę platformy w celu optymalizacji danych, sieci, czatu i architektury wideo pod kątem szybkości i wydajności. We wszystkim MS pomogła firma GigaOm, zajmującą się testami porównawczymi — a z tych wynika, że zarówno uruchamianie aplikacji, jak i dołączanie do spotkania są już dwa razy szybsze, kiedy zużycie pamięci spadło o połowę podczas testowania nowej wersji w porównaniu z klasycznym Teams.

Źródło: Microsoft

Łatwiejsze w obsłudze

Wiele funkcji i rosnąca baza użytkowników muszą iść w parze z łatwością w obsłudze. Microsoft przebudowując aplikację Teams, wziął pod uwagę głosy użytkowników, wprowadzając masę ulepszeń pod względem prostoty w obsłudze. Firma zapewnia, że nowa wersja aplikacji pozwoli na bycie na bieżąco z powiadomieniami, łatwe wyszukiwanie informacji, zarządzanie wiadomościami i organizowanie kanałów — a to wszystko przy mniejszej ilości kliknięć.

Do tego Microsoft udoskonalił model uwierzytelniania, synchronizację i systemy powiadomień, aby zapewnić większą spójność. Wiele osób współpracuje z ludźmi, którzy nie należą do tej samej organizacji, co czasami przekłada się na to, że muszą korzystać z aplikacji Teams na wielu kontach i w licznych środowiskach. Zamiast logować się i wylogowywać z różnych środowisk i kont, będzie można zostać zalogowanym na wszystkich — otrzymując powiadomienia z każdej organizacji, bez względu na to, z którego konta aktualnie korzystamy.

Źródło: Microsoft

Sztuczna inteligencja wchodzi do Teams. Koniec z przerywaniem i niezrozumiałymi spotkaniami

No i wisienka na torcie oraz coś, na co wszyscy czekali. Nowa wersja Microsoft Teams będzie korzystać z AI. Firma zapowiedziała, że wykorzystanie sztucznej inteligencji ma na celu odciążyć użytkowników, informując ich o tym, co wydarzyło się przed dołączeniem do spotkania lub czatu oraz odpowiadając na zadawane pytania podczas dyskusji, nie przeszkadzając innym. Mówiąc prosto — jeśli się spóźnicie lub przyśniecie na spotkaniu, AI wszystko Wam opowie. Microsoft zaznacza, że dopiero zaczyna dostrzegać potencjał sztucznej inteligencji w usłudze Teams i w przyszłości udostępni dużo więcej funkcji opartych właśnie na AI.

Źródło: Microsoft

Kiedy i dla kogo nowa aplikacja będzie dostępna?

Microsoft chce, aby nowa wersja aplikacji Teams była dostępna dla wszystkich do końca 2023 roku. Już dzisiaj jednak jest wprowadzana wczesna wersja próbna, która jest dostępna wyłącznie na systemie Windows i tylko dla klientów firmowych Microsoftu. Jeśli korzystacie z Microsoft Teams na komputerze z systemem macOS, dostęp do wczesnej wersji dostaniecie nieco później. Warto również zaznaczyć, że administrator w każdej chwili będzie mógł wrócić do starej wersji Teams, jeśli nowa aplikacja nie przypadnie mu do gustu.

Źródło, grafika wyróżniająca: Microsoft