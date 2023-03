Raj utracony. Najważniejsze powody zamknięcia projektu Windows 10 Mobile

W 2017 roku, Microsoft ogłosił oficjalnie, że Windows Phone / Windows 10 Mobile zostanie wycofany z rynku. Co doprowadziło do tej decyzji? Pierwszym głównym powodem, dla którego Microsoft zdecydował się zamknąć projekt Windows Phone, była konkurencja. Android i iOS były już dobrze rozwiniętymi systemami operacyjnymi, z dużą ilością aplikacji i zintegrowanymi usługami, takimi jak sklepy z aplikacjami, mapy i inne narzędzia. Windows Phone miał problemy z przyciągnięciem deweloperów, którzy preferowali tworzenie aplikacji dla Androida i iOS ze względu na popularność i udział w rynku tych platform.

Konkurencja i brak popularności

Windows Phone przegrywał z konkurencją na wielu frontach. Po pierwsze, brakowało mu wielu aplikacji, których użytkownicy smartfonów oczekiwali i których nie było dostępnych w sklepie Microsoftu. Po drugie, telefonów z systemem Windows Phone było na rynku niewiele, co powodowało, że deweloperzy nie mieli zbyt wielkiego motywatora, aby tworzyć aplikacje na tę platformę. Mimo, że pod kątem technicznym, iOS i Android w niektórych aspektach nie dorównywały mobilnemu Windows, to mimo wszystko najważniejszym "benchmarkiem" siły mobilnego OS-u jest zainteresowanie użytkowników. I tutaj Microsoft poniósł istotną klęskę.

Strategia firmy skupiona na chmurze

Według niektórych, najistotniejszym powodem, dla którego Microsoft postanowił zamknąć projekt Windows Phone, była strategia firmy skupiona na chmurze. Microsoft zdecydował się skupić na rozwoju swoich usług w chmurze, takich jak Office 365, Azure i innych produktów biznesowych. Te usługi były bardziej rentowne i bardziej konsekwentne z długoterminową strategią firmy, niż rozwijanie systemu operacyjnego dla smartfonów, który był trudny do utrzymania w konkurencji z Androidem i iOS. Firma zrozumiała, że biznes oparty na chmurze przyniesie im większy zysk niż rywalizacja z Androidem i iOS w branży mobilnej.

Microsoft musiał podjąć tę trudną decyzję, aby dostosować swoją strategię do zmieniającego się rynku i zwiększyć swoje zyski w długiej perspektywie. Mimo że Microsoft zakończył rozwój Windows Phone, to firma wciąż pozostaje jednym z największych graczy na rynku oprogramowania. W końcu, inwestycje w rozwiązania w chmurze przyniosły firmie wiele sukcesów, w tym zwiększenie zysków i kolejny wzrost popularności wśród klientów biznesowych.

Osobisty sentyment

Decyzja Microsoftu o zamknięciu projektu Windows Phone nie była łatwa dla wielu fanów systemu, którzy uważali, że Windows Phone miał ogromny potencjał i był w stanie konkurować z Androidem i iOS. Jednak Microsoft musiał podjąć trudną decyzję, aby dostosować swoją strategię do zmieniającego się rynku i przetrwać w długiej perspektywie. Decyzja ta była również i dla mnie trudna do zaakceptowania, ale dla Microsoftu była kluczowa, aby dostosować swoją strategię do zmieniającego się rynku i zwiększyć swoje zyski.

Wskazuje się również na to (choć rzadziej), że ostatnia generacja urządzeń Lumia była na tyle nieudana (seria x50), a Windows 10 Mobile zaczął tak mocno odchodzić od tego, co warunkowało powodzenie projektu w przeszłości, że sam Nadella podjął wtedy decyzję o honorowym wycofaniu się z wyścigu: widząc, że nie ma szans na szybkie odzyskanie utraconego zaufania użytkowników. W to akurat wierzę mniej: Nadella jest doskonałym księgowym, który prawdopodobnie od dłuższego czasu nosił się z takim zamiarem. Właściwie, to nawet wydaje mi się, że te urządzenia intencjonalnie uczyniono niedopracowanymi, bo na rynek trzeba było coś wydać (bo prace były na tyle posunięte, że spowodowałoby to jeszcze większe straty) - choć i tak wszyscy wtajemniczeni wiedzieli, jak to się skończy.

Ogłoszenie zamknięcia projektu Windows Phone nie oznaczało jednak natychmiastowego końca wsparcia technicznego dla urządzeń z systemem Windows 10 Mobile. Microsoft zapewnił, że będzie nadal dostarczał przez jakiś czas aktualizacje zabezpieczeń i poprawki do systemu operacyjnego, co pozwoli użytkownikom na korzystanie z urządzeń. Obecnie jest to już właściwie niemożliwe - po tylu latach Lumie i odpowiedniki innych producentów są już tylko przydrogimi przyciskami do papieru.

Widząc po latach to, co dzieje się z Microsoftem: bardzo silną pozycję na rynku chmurowym i zarysowującą się przewagę nad konkurentami w zakresie AI - zdaje mi się, że była to dobra decyzja. Gigant i tak zarabia na biznesie mobilnym, swoje rozwiązania do Androida i iOS wprowadza niejako tylnymi drzwiami, a przy okazji - wzmacnia ostatnimi ruchami Binga, który w dłuższej perspektywie czasowej może przynieść mu ogromne przychody. Aczkolwiek spoglądam czasami na wszystkie swoje Lumie, które mam w szufladzie i... jest mi ich bardzo szkoda. Bo to były naprawdę ciekawe urządzenia.