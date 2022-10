Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie — i absolutnie nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości coś miało się w temacie zmienić. Tak naprawdę Chrome dla wielu jest więcej niż po prostu przeglądarką. Dzięki bogatej bazie aplikacji i dodatków, często w ogóle nie czują potrzeby wychylania się poza okna aplikacji na swoich komputerach. Dlatego kompletnie nie dziwi mnie popularność oprogramowania od Google. Kiedy dodamy do tego logowanie i synchronizację między całym szeregiem urządzeń, to wygoda z nim związana jest po prostu ogromna. Ale nie jest też żadną tajemnicą, że miliony ludzi na świecie wciąż korzystają ze starych wersji systemów operacyjnych. Windows 7, według danych z września 2022, obecny jest na ponad 10,6% komputerów podłączonych do sieci. Windows 8.1: 2,6%. Ale to na producencie przeglądarki nie robi większego wrażenia, bo jak wynika z oficjalnej strony wsparcia — już w lutym przyszłego roku wyciąga on wtyczkę i kończy wsparcie dla Google Chrome na obu wersjach systemu.

Wraz z wydaniem Chrome 110 (wstępnie zaplanowanym na 7 lutego 2023 roku) oficjalnie zakończymy wsparcie dla systemów Windows 7 i Windows 8.1. Aby nadal otrzymywać przyszłe wydania Chrome, musicie upewnić się, że Wasze urządzenie ma system Windows 10 lub nowszy. To działanie pokrywające się z zakończeniem przez Microsoft wsparcia dla systemu Windows 7 ESU i Windows 8.1 z dniem 10 stycznia 2023 roku.

Źródło: Depositphotos

Google Chrome żegna się z Windows 7 oraz Windows 8.1. Ostatnie aktualizacje nadejdą w lutym

Microsoft oficjalnie zapowiedział już koniec wsparcia dla swoich systemów — dlaczego więc inni rynkowi gracze mają się nimi przejmować? No właśnie, to pytanie, na które raczej trudno będzie komukolwiek znaleźć odpowiedź. Z jednej strony w statystykach Windows 7 wciąż wypada jako bardzo popularny wybór wśród użytkowników (dla porównania: Windows 11 to na tę chwilę 13,6% rynku). Z drugiej jednak bez wyciągnięcia wtyczki, nigdy nie uda się ruszyć dalej — a przypomnę tylko, że od premiery W7 minęło już ponad 13 lat — jego premiera miała miejsce 22 października 2009 roku. Mimo wszystko mówimy tutaj o "wyciągnięciu wtyczki" dla milionów komputerów z całego świata, no i tak naprawdę — podwójnie. Bo nie będą oni mogli liczyć ani na wsparcie ze strony systemu, ani przeglądarki która dla wielu będzie oknem na świat. A skoro coraz więcej mówi się o cyberbezpieczeństwie i zagrożeniach które czyhają na nas w sieci, to chyba nie trzeba dodawać jak ważne są bieżące aktualizacje tym kontekście... prawda?

Co dalej? No nic. Tak długo jak użytkownicy nie zdecydują się na przesiadkę — będą musieli liczyć się z zagrożeniami. Wydane do czasu odcięcia wersje Google Chrome wciąż będą działać, ale producenci oprogramowania gorąco zachęcają do aktualizacji.