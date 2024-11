Genialna gra indie zyskuje co-opa. Warto wrócić ze znajomymi

Fani Sea of Stars, retro-stylizowanej gry RPG stworzonej przez niezależne Sabotage Studio, mogą teraz cieszyć się dużą aktualizacją – Dawn of Equinox. Aktualizacja ta przynosi liczne zmiany, które mają uczynić rozgrywkę jeszcze bardziej dynamiczną i przyjazną dla graczy, wzbogacając doświadczenie fabularne i zwiększając możliwości interakcji. Sea of Stars, wydana w 2023 roku, odniosła sukces zarówno pod względem krytycznym, jak i komercyjnym, a nowa aktualizacja jest odpowiedzią na ogromne wsparcie społeczności.

Sea of Stars: Dawn of Equinox — kooperacja oraz zmiany w systemie walki

Jednym z głównych ulepszeń, jakie wprowadza Dawn of Equinox, jest nowy lokalny tryb kooperacyjny. Teraz gracze mogą wspólnie walczyć i rozwiązywać zagadki jako Valere i Zale – bohaterowie, którzy władają mocami słońca i księżyca, by stawić czoła groźnemu alchemikowi i jego potworom. Dzięki lokalnemu co-opowi gracze mogą wspólnie korzystać z magii, rozwiązywać zagadki i uczestniczyć w bitwach, co dodaje nowy wymiar do rozgrywki.

Combat 2.0 to kolejna znacząca zmiana, która usprawnia system walki. Zmiany te dodają nowe ruchy, bardziej płynne animacje oraz umożliwiają graczom lepszą kontrolę nad każdym z bohaterów, co czyni bitwy bardziej intensywnymi i angażującymi. Aktualizacja przynosi również usprawnienia fabularne, w tym odświeżony prolog, który bardziej wciąga graczy w historię i lepiej wyjaśnia motywacje postaci. Dodano także bonusową scenę filmową, która wzbogaca fabułę i dodaje głębi relacjom między bohaterami, a także zwiększa immersję w świecie gry.

Dawn of Equinox zawiera również nowy relikt, dedykowany speedrunnerom, którzy pragną ukończyć grę w jak najkrótszym czasie. Oprócz tego wprowadzono ustawienia poziomu trudności, co pozwala graczom dostosować wyzwania do swoich preferencji. Poprawiono także działanie istniejącego reliktu z papugą, co dodaje funkcjonalności w eksploracji świata.

Aktualizacja Dawn of Equinox to nie jedyna niespodzianka dla fanów. Twórcy zapowiedzieli już nowe DLC zatytułowane Throes of the Watchmaker, które ma wprowadzić jeszcze więcej treści.