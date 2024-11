PlayStation Plus na listopad - wraca GTA V i jest polski hicior

PlayStation Plus na bogato w listopadzie

Na czele listy znajduje się "Grand Theft Auto V", kultowa gra akcji od Rockstar Games, która oferuje bogaty otwarty świat pełen możliwości. Gracze mogą wcielić się w trzy różne postacie, angażując się w złożoną fabułę i liczne misje poboczne, a także korzystać z trybu online, gdzie można rywalizować z innymi graczami i tworzyć własne historie w wirtualnym Los Santos. Kolejnym godnym uwagi tytułem jest "Dying Light 2 Stay Human". To stworzona przez polski studio Techland, dynamiczna gra akcji z elementami survival horroru, w której gracze muszą przetrwać w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Gra oferuje rozbudowany system parkour, który pozwala na swobodne poruszanie się po mieście, oraz system wyborów moralnych, wpływających na rozwój fabuły. "Dying Light 2" łączy w sobie intensywną akcję z głęboką historią, co czyni ją obowiązkową pozycją dla fanów gatunku.

Warto również zwrócić uwagę na "Like a Dragon: Ishin!". Ta gra, osadzona w XIX-wiecznej Japonii, przenosi graczy do czasów samurajów, oferując mieszankę walki wręcz i dynamicznej akcji. Gracze wcielają się w postać samuraja, który poszukuje zemsty i sprawiedliwości, odkrywając przy tym mroczne sekrety swojego świata. "Like a Dragon: Ishin!" to idealna propozycja dla tych, którzy pragną zanurzyć się w klimatycznej opowieści pełnej walki i intryg. Pozostałe, które będą dostępne już od 19 listopada to MotoGP 24 (PS4, PS5), The Sims 4 Island Living (Add-on), Digimon Survive (PS4), Overcooked! All You Can Eat (PS4, PS5), Stick Fight: The Game (PS4), Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5), Killer Frequency (PS4, PS5), Hungry Shark World (PS4) oraz Chivalry 2 (PS4, PS5).

W ofercie PlayStation Premium | PS VR2 & Classics pojawią się natomiast Synapse (PS VR2), Blood Omen: Legacy of Kain (PS4, PS5), Blood Omen 2 (PS4, PS5), Resistance: Fall of Man oraz Resistance 2.