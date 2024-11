Czekasz na GTA VI? Wiemy kiedy gra trafi do sprzedaży

Wiele osób czekało na zapowiedź drugiego zwiastuna do GTA VI. Miało to nastąpić w ramach wczorajszego spotkania inwestorów Take-Two – firmy, która zajmuje się wydawaniem tytułów Rockstar Games. Niestety informacji na temat nowej gry nie mamy, jednak jest jeden konkret!

GTA VI to zdecydowanie najbardziej oczekiwana gra ostatnich lat – można nawet powiedzieć: dekady. W końcu ostatnia odsłona serii zadebiutowała na rynku w 2013 r. i od tego czasu czekamy na kolejną. Ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy na trzech generacjach konsol oraz komputerach PC to nie tylko ogromne przychody dla studia i wydawcy, ale także wyśrubowane oczekiwania samych graczy. Rockstar Games postawiło poprzeczkę bardzo wysoko, a jej przeskoczenie może okazać się naprawdę trudne, a niektórzy nawet twierdzą, że niemożliwe.

Na temat GTA VI nie wiemy prawie nic – przynajmniej oficjalnie. Gracze na całym świecie z utęsknieniem czekają na jakiekolwiek informacje na temat najważniejszej produkcji Rockstar Games. Jednak ani studio, ani wydawca niczego nie zdradzają. Dotychczasowe plotki i przecieki, choć w żaden sposób nie są potwierdzone, pozostają – jak do tej pory – jedynymi konkretami związanymi z rozgrywką. Takie milczenie wzbudza w graczach poczucie, że coś złego dzieje się z grą i studio ma spore problemy z postępem prac. Niedawno pojawiły się informacje, że GTA VI zostanie opóźnione i to przynajmniej do 2026 roku! W sieci zawrzało, jednak emocje ostudził znany dziennikarz, który zapewnił, że na ten moment nie ma żadnych opóźnień!

GTA VI zadebiutuje w 2025 roku! Wydawca jest pewny tej daty

Informacje te potwierdził również szef Take-Two na wczorajszym spotkaniu z inwestorami. Kalendarz wydawniczy dla GTA VI nie uległ zmianie i gra do sprzedaży trafi jesienią przyszłego roku. Choć konkretnych dat nie podano, przekaz ten powinien załagodzić nastroje. Niestety, informacja potwierdzająca "okienko wydawnicze", była jedyną wzmianką na temat GTA VI w ramach podsumowania finansowego. To zaskakuje, gdyż od kilku tygodniu mówiło się, że wraz z tym wydarzeniem Rockstar Games zapowie datę publikacji drugiego zwiastuna najnowszej produkcji studia. Tak stało się dokładnie rok temu, gdy potwierdzono, że pierwszy trailer gry udostępniony zostanie na początku grudnia 2023 r. Niestety spotkaniu z inwestorami nie towarzyszyły żadne konkretne zapowiedzi ze strony ekipy z Rockstar – przynajmniej jeśli chodzi o GTA VI.

To budzi pewien niepokój, że w tym roku nie zobaczymy już żadnych materiałów z gry. Niewkluczone jednak, że gracze dostaną coś na Gwiazdkę. Przed nami jeszcze jedno wydarzenie związane z grami wideo – The Game Awards 2024. Uroczystość zaplanowana na 13 grudnia to dobra okazja do zaprezentowania nowych tytułów, które zadebiutują w 2025 r. i latach późniejszych. Czy w ramach rozdania nagród za najlepsze gry mijającego roku dowiemy się czegoś na temat GTA VI? Przekonamy się za nieco ponad miesiąc!

Wszystko o GTA VI. To tu znajdziecie najważniejsze informacje

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.